Diskare - Extra/Helger (frukost) - First Hotel Brommaplan
2025-09-09
Diskare - Extra/Helger (frukost)
First Hotel Brommaplan - Bromma, Stockholm
Om arbetsplatsen
First Hotel Brommaplan är ett mindre, familjärt 3-stjärnigt hotell med 68 rum vid Brommaplan. Vi jobbar nära varandra och hjälper till där det behövs - särskilt under frukosten som är en viktig del av gästupplevelsen.
Om rollen
Vi söker en pålitlig diskare som stöttar frukostteamet extra/helger. Tjänsten är extra vid behov och omfattar morgonpass i anslutning till frukostserveringen. Du trivs i tempo, har ordningssinne och hoppar gärna in där det behövs.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Sköta diskmaskin och diskrutiner (porslin, bestick, glas, köksredskap)
Hålla diskrum, kök och avfallssortering rena och i ordning
Hjälpa till i frukosten: fylla på buffé, duka av, plocka, torka bord
Efter frukost: iordningställa och städa matsal/kök enligt rutin och checklista
Följa hygien- och säkerhetsrutiner (egenkontroll)Kvalifikationer
Erfarenhet från diskrum/kök är meriterande men inget krav - vi introducerar rätt person
God arbetskapacitet och förmåga att arbeta strukturerat och hygieniskt i högt tempo
Samarbetsvillig och ansvarstagande
Svenska eller engelska i tal
Bor i närområdet och kan ta dig till arbetet tidiga morgnarAnställningsvillkor
Anställningsform: Timanställning/extra vid behov
Arbetstid: Helger, tidiga morgonpass i anslutning till frukost
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Ja, HRF
Plats
First Hotel Brommaplan
Kvarnbacksvägen 135, 168 74 BrommaSå ansöker du
Ansökan sker via länken i annonsen.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nya Flyghotellet Brommaplan AB
Kvarnbacksvägen, 135 (visa karta
168 74 BROMMA Arbetsplats
First Hotel Brommaplan Jobbnummer
9499742