Disk/shuttlepersonal säsong
Wikan Personal AB / Restaurangbiträdesjobb / Kristianstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kristianstad
2026-02-19
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Ett säsongsjobb för dig som vill arbeta med ett familjärt team i en rolig och livlig
bransch med start i april.Publiceringsdatum2026-02-19Om företaget
Araslöv, ett historiskt gods som nu husar en resort i svårslagen naturskön miljö. En kort bilfärd från Kristianstad möter du en blandning av historiska och moderna lokaler där matupplevelsen är i fokus. Här serveras mat från morgon till kväll. Hos oss möter Du en varm och välkomnande naturinspirerad atmosfär vilket troligtvis är en av de främsta anledningarna till att vi har så många återkommande gäster. Förutom övernattande golfspelare är konferens-, bröllop- och jaktgäster en del av vår vardag på Araslöv.
Inför säsong 2026 söker vi nu efter disk/shuttle personal till vår restaurang!
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan personal.Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i disken med vanligt förekommande arbetsuppgifter. Du kommer även att hjälpa serveringen med vissa arbetsuppgifter såsom förberedelser, gå med tallrikar, plocka disk, samt att köra shuttle.
Shuttleservice ingår tur och retur till vår kvällsservering för de gäster som bokat ett golfpaket hos oss och bor på vårt golfhotell. Golfhotellet är beläget cirka 2 kilometer ifrån restaurangen. Vi har både lunchservering och kvällsservering vilket gör att det finns möjlighet till ett varierat arbete, alternativt att du vill fokusera mer på en del.
Du håller ordning och reda, är van att jobba snabbt och effektivt. Oavsett arbetsuppgift så är varje medarbetare lika viktig hos oss och teamkänsla är något som värdesätts högt.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker tjänsten behöver inte ha någon tidigare erfarenhet från
restaurangbranschen men vi ser det som meriterande. Det kan räcka med att du har en
positiv inställning och har ett intresse för att lära dig hur restaurangbranschen fungerar.
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper och ser gärna att du som person är
socialt utåtriktad, har ett stort intresse för andra människor och som ser till att alltid
leverera god service åt våra gäster. Du är en lagspelare, stresstålig och tar dig an nya
utmaningar med ett leende.
Manuellt B-körkort är ett krav. Du behärskar svenska i både tal och skrift.
Information och kontakt
Denna tjänst är en säsongsanställning och tillsättning sker i början av april och pågår
fram till slutet av september alt. mitten av oktober, beroende på överenskommelse.
Tjänstgöringsgrad varierar från 50-100 %. Arbetstiden är förlagd på både dagtid och
kvällstid samt helger, så det är viktigt att du kan detta.
Vi tillämpar löpande urval, så ansök redan idag! Sista ansökningsdagen är den 12 mars.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta Hanna Nyberg 044-590 65 14 alt Johanna Fondell 044-590 65 02.
Välkommen med din ansökan via Wikans hemsida!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14107". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Nyberg 044- 590 65 14 Jobbnummer
9752979