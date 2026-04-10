Disciplinerad säljare - 20% provision
2026-04-10
Till dig som har ett starkt driv som du måste få utväxling för, tillräckligt med säljerfarenhet för att veta att du kan mer, och en känsla av att det bara måste finnas ett ställe där ute med andra som är som dig, andra som vill mer. Fortsätt läs.
Jag har byggt effektiva system och processer för en produkt jag har 7 års och 15 000 samtals erfarenhet av att sälja. En struktur du kan jacka i och gasa med, där den enda begränsningen är din ambitionsnivå och hur hårt du kan pusha dig själv.
Det her är upplagt för dig som har mål, för dig som vill mer, för dig som vet att du kan tjäna flera gånger mer än vad du gör idag med rätt förutsättningar. Här sticker du inte ut för att du är disciplinerad, självsäker, och jobbar hårt. Det är förväntan.
Garantilön på 20 000kr, och 20% provision per affär.
Både anställning och konsult-upplägg går bra.
Produkten vi säljer är Dagens industris chefsnätverk, Di Close. Det är kompetensutveckling för chefer. Produkten är etablerad, men marknaden är omättad. Försäljningen är B2B över telefon. Det unika med produkten är att vi säljer den till chefer inom företag, men det är företagen som i slutändan betalar. Detta medför att vi kan sälja mycket till företag vi redan har kunder i, vilket för dig betyder mycket varma/ljumna leads. Medlemskapen/affärerna ligger på mellan 40 000 - 200 000 kr. Snittorder ligger på 50 000 kr.
Nykundsförsäljning, ingen account management. Sälj, lämna över kunden, repeat. Du behöver inte prospektera, vi har färdiga listor att ringa på.
På plats i Stockholm, hybrid eller remote. Det är resultat som räknas, men du förväntas kunna vara på plats under första tiden för att komma igång oavsett.
Du har tillgång till mig och mina 7 år och 15 000 samtals erfarenhet av att sälja produkten. Jag säljer personligen fortfarande på full fart, och det går bra att sitta med när jag tar mina säljmöten. Jag tar min egen säljtid på väldigt stort allvar och coachar bara dom som redan har förmågan att pusha sig själva att bli bättre. 10% är coaching från mig, 90% är din egen insats.
Varje dag jag är på plats håller jag i minst 30 min säljträning för teamet.
Här finns det ingen heder i att göra arbete bara för arbetets skull. I takt med att du blir effektiv kommer du att erbjudas mötesbokare och en virtuell assistent som sköter din kalender, för att frigöra ännu mer tid för dig att sälja på.
Gratis frukost serveras på kontoret varje morgon, vi jobbar ibland utomlands.
Om du vill läsa mer om samarbetet mellan mitt bolag Grewin Sales och Dagens industris chefsnätverk samt om produkten, googla på "Grewin Sales Di Close" så kommer du att hitta det som toppresultat.
Det här är inte för alla, men rätt person förändrar sitt liv här.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grewin Sales AB
