Direktupphandlare
Vänersborgs Kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Vänersborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Vänersborg
2025-08-26
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs Kommun i Vänersborg
, Trollhättan
, Uddevalla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-26Beskrivning
Vänersborgs kommuns centrala upphandlingsenhet söker en ny medarbetare.
Upphandlingsenheten ansvarar för kommunövergripande upphandlingar, samt som stöd vid specifika upphandlingar, vi samarbetar även med andra upphandlande myndigheter.
Vi är en liten arbetsgrupp med hög kompetens som arbetar nära varandra. Hos oss blir du välkomnad från första dagen och får möjlighet att växa, känna dig trygg och inspireras i ditt arbete. Vi har ett öppet och inkluderande arbetsklimat där du alltid har stöd från både kollegor och chef.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är nyinrättat och innebär att du ska hjälpa kommunens olika verksamheter med att planera och genomföra direktupphandlingar över 100.000 kr.
Du kommer jobba i vårt upphandlingsverktyg som har AI funktionalitet.
Som direktupphandlare kommer du att ansvara både självständigt och i team för hela upphandlingsprocessen, från den inledande behovsanalysen och diskussionen med beställare till upprättandet av upphandlingsdokumentation, allt med ett tydligt verksamhets- och affärsfokus. Direktupphandlingarna är varierade och innefattar många spännande och intressanta områden, såsom varor, tjänster och entreprenader. Arbetsuppgifterna innefattar också att stödja och vägleda kommunens beställare i inköps-, upphandlings- och avtalsfrågor, delta i informations- och utbildningsinsatser samt utföra övriga vanligt förekommande uppgifter inom inköp och upphandling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen, och/eller erfarenhet inom upphandling/ inköp eller annan utbildning som tillsammans med arbetslivserfarenhet bedöms som likvärdig.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som är en digitalt skicklig, engagerad och innovativ medarbetare som välkomnar förändringar. Det är av stor vikt att du vågar tänka nytt och använda framtidens digitala verktyg för att göra kloka och hållbara affärer, samt aktivt deltar i vårt utvecklingsarbete. I övrigt är du som person samarbetsorienterad, strukturerad, kreativ och analytisk.
Vi undanber oss kontakt från rekrytering och bemanningsföretag i denna rekrytering.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/218". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomiavdelningen, Redovisningsenheten Kontakt
Lars Nellbro 0521-721458 Jobbnummer
9475389