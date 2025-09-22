Direktor
Jobbet.se Sverige AB / Ekonomichefsjobb / Uppsala Visa alla ekonomichefsjobb i Uppsala
2025-09-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad i Uppsala? Att se dem som ingen annan ser, att räcka ut en hand till dem som andra har gett upp hoppet om och att möta människor som ingen annan möter - det är centralt för alla våra verksamheter inom Uppsala Stadsmission. Nu söker vi en ny direktor, någon som kan leda hela vår verksamhet och driva den utveckling vi är inne i. Välkommen till oss!
Om Uppsala Stadsmission
Uppsala Stadsmission är en ideell förening som arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Uppsala. Vi vill att människor ska återfå kontrollen över sina liv, känna hopp och livsglädje samt tillhörighet i samhället. Vi arbetar både med akut hjälp till människor som behöver det och med långsiktigt stöd till den som vill förändra sitt liv i positiv riktning. Vi vill att alla ska känna sig sedda och respekterade.
Vi erbjuder öppna mötesplatser, enskilt stöd, arbetsträning och socialt företagande. I våra verksamheter finns möjlighet till sociala sammanhang, att prata med människor i samma situation och att skapa nya relationer. Vi förnyar och utvecklar våra verksamheter efter rådande behov och tillgängliga resurser. Några av de hjärtefrågor vi arbetar med är hemlöshet, fattigdom, psykisk ohälsa och våld mot kvinnor.
Din roll
Som direktor leder du Uppsala Stadsmissions chefer och medarbetare och har det yttersta ansvaret för att omsätta strategi till praktik - så att vi fortsätter göra verklig skillnad, håller hög relevans och står starka långsiktigt i en föränderlig omvärld. Rollen innefattar både strategiskt och operativt ansvar med särskilt fokus på ledarskap, påverkan, kvalitet och utveckling, ekonomi och insamling.
Hos oss blir du en del av en organisation med ett starkt driv, stor omtanke och en kultur präglad av samarbete och mening. Du får ett uppdrag med hög samhällsrelevans och verklig påverkan både lokalt och nationellt.
Du rapporterar till styrelsen och representerar Uppsala Stadsmission i kontakt med samarbetspartners och externa aktörer samt i Riksföreningen för Sveriges Stadsmissioner.
Ansvarsområden:
Leda den strategiska utvecklingen av Uppsala Stadsmission med stöd av styrelse och ledningsgrupp.
Bygga nya, utveckla och vårda relationer med politiker, myndigheter, näringsliv, stiftelser och andra samhällsaktörer.
Företräda organisationen i kontakt med beslutsfattare och opinionsbildare samt i media och vid konferenser.
Säkerställa långsiktig och diversifierad finansiering genom insamling från privatpersoner, starka företagssamarbeten och offentliga bidrag.
Ha övergripande ansvar för budget, personal och uppföljning.
Säkerställa kvalitet, resultat och effekt i våra verksamheter.
Leda genom chefer.
Driva utveckling och förändringsarbete för ökad effektivitet.
Vem vi söker
För att axla rollen behöver du ha en människosyn som överensstämmer med Stadsmissionens och att du vill leva och leda efter våra värderingar.
Du har en relevant akademisk utbildning i grunden och erfarenhet av att arbeta i idéburen och/eller offentlig verksamhet. Du har mångårig erfarenhet av ledarskap, att leda genom chefer och gärna av att vara högsta chef. Vidare har du dokumenterad erfarenhet av att leda organisationer genom förändring och tillväxt. Du har erfarenhet av och förmåga att bygga nätverk och skapa engagemang inom näringsliv och politik. Självklart har du även en mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Du är tydlig, närvarande och inspirerande i ditt ledarskap med dokumenterad förmåga att leda organisationer med både strategisk skärpa och operativ kraft. Du ser framåt och har en naturlig förmåga att identifiera trender, behov och fånga möjligheter samtidigt som du stöttar organisationen i vardagen. Som ledare är du trygg i dig själv och driver förändring på ett sätt som engagerar andra. Du är målinriktad och bidrar med struktur och ordning i en komplex verksamhet med fokus på att driva arbetet framåt och säkerställa resultat.
Enligt Stadsmissionens stadgar krävs medlemskap i Svenska kyrkan för denna tjänst.
Vår värdegrund
Stadsmissionen står för en kristen grundsyn som värnar om alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder samt oberoende av livssituation.
Vi ger stöd till människor som bor eller lever i Uppsala att bygga upp en tro på sig själva, en tillit till sin egen förmåga samt ger dem de rätta verktygen för att bli en del av samhället. Varje människa ses som en likvärdig part och bjuds in att delta utifrån sina förutsättningar. Inom Stadsmissionen ska det alltid finnas en möjlighet att börja om och göra nya val.
Vi bemöter varje människa utifrån sina olika behov och önskningar. Vi är alltid beredda att arbeta för att ge människor nya och bättre förutsättningar.Publiceringsdatum2025-09-22Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetet utförs främst på plats på Stadsmissionens kansli i centrala Uppsala.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, tillsättning av tjänsten sker så snart vi hittar lämplig kandidat.
I denna rekrytering samarbetar vi med Jobbet.se och eventuella frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsulter Sofie Skaränger, 0703-426600 eller Hanna Koponen, 0735-920393.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Mångårig erfarenhet av ledarskap och att leda genom chefer
Dokumenterad erfarenhet av att leda organisationer genom förändring och tillväxt
Förmåga och erfarenhet av att bygga nätverk och skapa engagemang inom näringsliv och politik
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta i idéburen och/eller offentlig verksamhet
Relevant akademisk examen
Meriterande
Erfarenhet av att vara högsta chef Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Uppsala Stadsmission Jobbnummer
9520848