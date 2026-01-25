Director Group Accounting, Göteborg, uppdrag
SJR in Sweden AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2026-01-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Ett uppdrag för dig som är en senior och trygg ledare med erfarenhet av redovisning och att leda större team - och som trivs i uppdrag där förändring och ledarskap står i fokus snarare än en styrka inom konsolidering.Publiceringsdatum2026-01-25Om tjänsten
Du kliver in i en koncern i förändring, där redovisningsfunktionen behöver en trygg och erfaren ledare som kan skapa struktur, trygghet och riktning, finnas där för teamet och vara behjälplig i det operativa vid behov. Redovisningsteamen finns internationellt och rollen har ett tydligt samordnande och ledande ansvar. Du rapporterar till CFO och samarbetar nära flera andra funktioner inom organisationen.
Det här är ett uppdrag som konsult via SJR. Uppdraget löper under ca 7 månader med start under närmsta tiden. Vår kund är belägen i Göteborg och uppdraget är på heltid med flexibel arbetstid.
Ansvarsområden
• Leda arbetet i ett större redovisningsteam genom förändring
• Ansvara för en korrekt rapportering i koncernen
• Samverka med olika funktioner inom organisationen genom en föränderlig tid
Lämplig bakgrund
• Erfarenhet från senior roll inom redovisning, exempelvis som redovisningschef i koncern
• Vana av att leda större team, gärna i internationell miljö, genom förändring
• Van att konsulta och snabbt sätta sig in i nya uppdrag
• Trygg i svenska och engelska såväl i tal som i skriftDina personliga egenskaper
Du är trygg, prestigelös och tydlig som ledare. Skapar förtroende genom närvaro, rak kommunikation och stöttning. Du är van vid att fatta beslut, stå stadigt i förändring och leda andra genom osäkerhet. Samtidigt är du lyhörd, lösningsorienterad och har en positiv energi som smittar av sig i organisationen.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Karin Fors på 0704715924. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2024/12/SJR-konsult-annons-42.jpg Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1819". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Kontakt
Karin Fors karin.fors@sjr.se +46 70 471 59 24 Jobbnummer
9703071