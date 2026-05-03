Director Digital Business Solutions till Göteborg
Director Digital Business Solutions till Göteborg
Vill du vara med och leda digitaliseringen hos Sveriges största aktör inom fastighetsförvaltning? Newsec söker nu en Director Digital Business Solutions som vill driva utvecklingen av framtidens leveransplattformar och bidra till en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig digital tjänsteleverans.
Newsec erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett komplett utbud av tjänster inom tjänsteområdena Property Asset Management och Advisory. Newsec är Sveriges ledande fastighetsförvaltare och vi har en hög tillväxttakt då efterfrågan på våra tjänster ökar.

Om tjänsten
I rollen som Director Digital Business Solutions har du ett övergripande ansvar för Newsec Property Asset Management, Sveriges systemplattform, med allt från applikationer och integrationer till roadmap, utveckling och förvaltning. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete och du blir en central spelare i Newsecs pågående teknikskifte där digitalisering och automatisering står i fokus. Du leder och utvecklar ett team om ca 10 personer och ingår i ledningsgruppen för Digital Services & Products, där du är med och formar ett område under stark utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda teamet som utvecklar, förvaltar och supporterar bolagets applikationer och IT-lösningar
Säkerställa framåtlutad leverans av lösningar i såväl befintliga som nya plattformar och tjänster
Agera strategisk och operativ teknisk rådgivare till affären
Proaktivt utveckla kund- och affärsnära digitala tjänster och koncept
Driva livscykelhantering av interna och externa leveransplattformar
Bygga och utveckla strategiska partnerskap med leverantörer och intressenter
Säkerställa uppföljning, efterlevnad och leveranskvalitet
Ansvara för budget, prognos och resultatuppföljning inom applikationsområdet
Vad har Ershad Taherifard, Business Developer, att säga om tjänsten och företaget?
"Det som först lockade mig till Newsec var möjligheten att driva digital transformation inom fastighetsbranschen, en bransch med stor potential för effektivisering genom ny teknik och AI.
Det mest stimulerande med jobbet är att få leda den digitala transformationen och se hur ny teknik kan appliceras i vår bransch för att göra våra kunder och våra medarbetare nöjda. Newsec är ett stort nordiskt bolag inom fastighetsrådgivning och förvaltning, vilket innebär att man jobbar i skärningspunkten mellan teknik, affär och fastighet. Det finns goda möjligheter att påverka och driva förändring.
En typisk dag kan innehålla allt från strategiska möten kring digitaliseringsprojekt och AI-initiativ till hands-on arbete med att utveckla BI-lösningar och dashboards. Jag koordinerar flera pågående projekt parallellt, vilket gör att dagarna varierar."Profil
För att lyckas i rollen som Director Digital Business Solutions hos Newsec är du en erfaren och trygg ledare med en stark passion för att leda och utveckla team. Du har ett genuint intresse för IT och tekniska frågeställningar samt en gedigen bakgrund inom området. Du är van att navigera i komplexa tekniska och affärsdrivna miljöer, hantera många intressenter och omsätta komplexa kravbilder till pragmatiska, lösningsorienterade initiativ. Med din förmåga att kombinera strategiskt perspektiv med operativ handlingskraft leder du team genom förändring, utveckling och långsiktiga digitala satsningar.
Högskoleutbildning inom IT, systemvetenskap, informatik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av att arbetat med projektledning, kravställning, integrationslösningar och komplexa systemlandskap
Du har god kunskap om API:er, agila arbetssätt samt ITSM/ITIL
Van att arbeta med både tekniska frågor och verksamhetsnära utmaningar
Tidigare erfarenhet av att utveckla och leda team
Meriterande med bakgrund inom fastighetsbranschen, tjänstesektorn eller lösningsarkitektur
Svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett stort och stabilt bolag med en stark position på marknaden. Vi erbjuder en dynamisk miljö där det händer mycket, både hos oss och våra kunder. Vår kultur präglas av passion för kollegor och kunder, utveckling och samarbete. Du blir en del av ett team där hjälpsamhet, eget ansvar och möjligheten att påverka är en självklar del av vardagen.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Maria Ahlén, 0708-490288,och Malou Magnusson, 0707-588745 på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Newsec erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett komplett utbud av tjänster inom tjänsteområdena Property Asset Management och Advisory. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt företag med cirka 2 700 medarbetare fördelade över de sju nordiska och baltiska marknaderna. Newsec är Sveriges ledande fastighetsförvaltare. Läs mer på www.newsec.se Så ansöker du
