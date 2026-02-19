Director Business & Financial Control Vattenfall Services
2026-02-19
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges elinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid och ett fossilfritt samhälle. Vi står mitt i energiomställningen med uppdrag hos många olika nätbolag, industrier och energiföretag. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till att Sveriges elinfrastruktur fungerar
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet. Vi utvecklar Sveriges elinfrastruktur genom att bedriva en stor serviceverksamhet med långa avtal, en omfattande beredskap och en stor projektverksamhet. Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid.
Nu söker vi en erfaren och driven chef för vår Finans och Controllingfunktion som också blir en mycket viktig person inom Vattenfall Services företagsledning. Vi söker Dig som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv och som trivs i entreprenadverksamhet! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som chef för bolagets Finans och Controllingfunktion ansvarar du för hela bolagets ekonomistyrning, uppföljning och kontroll. Befattningen ligger direkt under VD och tillhör affärsenhetens ledningsgrupp. Affärsenheten har en omsättning på ca 8,000 Mkr, består av 2500 medarbetare och omfattar bolagen Vattenfall Services Nordic AB och Vattenfall Elanläggningar AB. Du får en spännande vardag med möjlighet att påverka centrala vägval, leda förbättringsinitiativ och utveckla arbetssätt, god styrning och effektiva processer. Ditt team består av 25 medarbetare. Du och dina medarbetare arbetar mycket nära den operativa verksamheten. Affärsenheten nyttjar och samarbetar också med flertalet ekonomifunktioner inom koncernen.
Ansvarsområden och huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa affärsenhetens styrning och uppföljning via planering, resultat- och projektuppföljning samt finansiell rapportering för bolagen samt för affärsenheten.
Ägare av budget-, prognos- och affärsplaneprocessen samt av ekonomimodellen inklusive årsskiftesrutiner.
Driva målformulering, planering, uppföljning, prognosarbete samt rapportering för bolagets olika delar.
Analysera samt driva effektivisering och förändringsarbete i samverkan med affärssegmentscheferna
Säkerställa att organisationen lever upp till ägarens riktlinjer för ekonomistyrning och affärsplanearbete.
Ha ett övergripande ansvar för att bolagsstyrning och styrelseprocesser är uppdaterade och fungerar på ett professionellt och välstrukturerat sätt. Detta innefattar att hålla ihop bolagsfrågorna inom regelefterlevnad och redovisningsprinciper, intern- och externrevision, generella bolagsfrågor såsom SLA, delegeringar, attesträtter m.m., efterlevnad av reglering och ekonomimodell, systemförvaltning samt projekt inklusive pågående ERP-systembyte.
Medverka vid styrelsemöten och i flertalet andra forum inom Vattenfallkoncernen.
Vara delaktig/partner vid analys och kalkylering (affärer, avtal, intern effektivitet, investering) samt koordinering av riskhantering (ERM).
Konsolidera enhetens finansiella rapportering tillsammans med dina business controllers som i sin tur stödjer affärssegmenten i det löpande arbetet med projektuppföljning, rapportering och ekonomiska frågor.
Leda och utveckla medarbetare.
Kravspecifikation
Du är en ledare som på ett öppet sätt kan skapa förtroende och vara lyhörd. Arbetet kräver hög affärsmässighet samt att du kan prioritera och hålla god ordning och reda. Du har förmåga att se helheten samtidigt som du tar ansvar för detaljer, Ditt arbetssätt kännetecknas av att du finns nära verksamheten, du stöttar, sätter upp mål och följer upp. Du har lätt för att bygga förtroende, påverka och driva viktiga frågor framåt, även i komplexa och krävande situationer. För att lyckas tror vi att du är en erfaren ekonomichef för ett större företag, gärna inom energibranschen. Du har ett brett nätverk, en mycket god förmåga att kommunicera och trivs med att ha personal- ansvar. Du är trygg i dig själv och ditt ledarskap. Du vet att mod att förändra och samarbete är avgörande för att tillsammans nå högt uppsatta mål. Du som person är lösningsfokuserad, analytisk och resultatdriven så att våra affärer samt verksamhet hela tiden rör sig framåt och utvecklas.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men du behöver redan från början ha:
Utbildning motsvarande högskola eller universitet, gärna från ett ekonomiprogram
Gedigen erfarenhet av kvalificerat arbete inom Business Controlling och Project Controlling
Erfarenhet av att medverka och driva förändringsarbetet som tex att införa och/eller uppdatera affärssystem
Minimum 10 år i en ledande position, med dokumenterad skicklighet som ledare
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har gedigen erfarenhet från entreprenadverksamhet och/eller energibranschen
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Arbetsplats
