Digitaliseringsstrateg
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning / Organisationsutvecklarjobb / Gnosjö
2026-02-03
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning i Gnosjö
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Är du vår digitaliseringsstrateg som vill vara med och driva digitaliseringsutvecklingen för skolverksamheten mot framtiden och skapa bästa möjliga förutsättningar för undervisning och lärande? Vi söker en digitaliseringsstrateg som kombinerar pedagogiskt utvecklingsarbete med teknisk förståelse och som är ett stöd till verksamheten.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Digitaliseringsstrategen kommer att vara en nyckelperson och leda förvaltningens digitaliseringsutveckling tillsammans med systemansvarig och utvecklingschef. Digitalisering och AI är en viktig del i förskolans och skolans undervisningsuppdrag och där ansvarar du för att hålla verksamheten uppdaterad om digitala system och verktyg, utveckla rutiner samt stödja pedagoger, rektorer och administratörer.
Du kommer att samordna kommunens IKT-pedagognätverk och leda utbildningar samt vara delaktig i processer runt förvaltningens system och plattformar liksom dataskydd och informationssäkerhet. Du kommer att omvärldsbevaka, samverka med kommunens IT-avdelning, Mediacenter och andra nätverk. I förvaltningen finns även kultur- och kostorganisation som du också kommer att samverka med.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen med inriktning pedagogisk utbildning mot skolväsendet eller IT, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har även kunskap inom dataskydd och informationssäkerhet.
Rollen kräver att du är en strukturerad problemlösare som tar eget ansvar och driver arbetet framåt. Du är en trygg person med god kommunikationsförmåga. Du är tydlig i din kommunikation och kan sätta gränser på ett professionellt sätt. Du trivs i samarbeten och har lätt för att skapa förtroende för olika aktörer, både inom och utanför organisationen.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303855". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö kommun
(org.nr 212000-0506) Arbetsplats
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Kontakt
Utvecklingschef
Camilla Hansson 0370-33 11 59 Jobbnummer
9720155