Digital & Data Governance Lead
E.ON är ett internationellt energibolag med fokus på bland annat fjärrvärme, energilösningar och infrastruktur. I takt med att behovet av digital samordning ökar, söker vi nu en Digital & Data Governance Lead som ansvarar för den strategiska riktningen för Digital, Data och AI, samt säkerställer effektiv datastyrning och prioritering som stärker vår digitala utveckling.
Din roll
Som Digital & Data Governance Lead har du en nyckelroll i E.ONs digitaliseringsarbete. Du verkar i skärningspunkten mellan affär och IT och ansvarar för att forma och samordna den digitala utvecklingen inom fjärrvärme, energilösningar och infrastruktur.
I rollen ansvarar du för att definiera den övergripande strategin för Digital, Data och AI i nära samarbete med affär, IT och ledningsfunktioner. En central del av uppdraget är att stärka och strukturera samarbetet mellan affärsområden och IT i syfte att realisera strategin.
Ditt arbete fokuserar på vidareutveckling och implementation av data management & governance, i syfte att lägga grunden för en skalbar och hållbar digitalisering av verksamheten. I din roll har du även en helhetsbild över vår IT-arkitektur kopplat till relevanta affärsområden och säkerställer ett enhetligt och effektivt arbetssätt inom vårt digitala landskap.
Rollen innebär att du agerar som en central kontaktpunkt gentemot viktiga intressenter inom E.ON, både nationellt och internationellt, samt gentemot andra relevanta samarbetspartners.
Vem är du?
Vi söker dig som är en digital ledare med förmågan att röra dig smidigt mellan affär och IT. Vi ser gärna att du kan kombinerar ett helhetsperspektiv med en starkt driv till att omsätta strategi till konkreta resultat.
Som person är du trygg i att navigera komplexa miljöer och har förmågan till att skapa struktur, tydlighet och samsyn även när förutsättningarna är oklara. Med ett inkluderande arbetssätt bygger du förtroende och får med dig organisationen i förändring.
Vi ser att du har erfarenhet av följande:
• Erfarenhet av att definiera och implementera digitala och datadrivna strategier
• Erfarenhet av data management & governance i större organisationer
• Erfarenhet av att arbeta i gränssnittet mellan affär och IT
• Förmåga att samarbeta med och påverka seniora intressenter, inklusive ledningsgrupper
Hos oss
Du blir en del av ett strategiskt team som arbetar med affärsutveckling och governance inom E.ON. Du rapporterar till Emma, en engagerad och strategisk chef som brinner för att driva förändring och skapa en inkluderande och inspirerande arbetsmiljö. Hon arbetar coachande, uppmuntrar eget ansvarstagande och ger tydligt stöd och riktning.
Tillsammans bygger ni en stark grund för strategisk utveckling och ett effektivt arbetssätt som driver våra affärer inom fjärrvärme, energilösningar och infrastruktur framåt.
Vi erbjuder
På E.ON värdesätter vi inkludering och en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter. Utöver vårt engagemang för ett hållbart energisamhälle erbjuder vi goda förutsättningar för personlig hållbarhet, med förmåner som extra arbetstidsförkortning, hälsoförsäkring och fri sjukvård - för en bra balans mellan jobb och fritid.
Välkommen att söka tjänsten och följ med oss på vägen mot ett hållbart samhälle!
Sista ansökningsdag är7 maj 2026.
För frågor om tjänsten, kontakta:
Emma Bednarcik, Emma.bednarcik@eon.se
Fackliga frågor:
Mats Ekblom, +46 705 259188
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
