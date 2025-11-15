Digital Marknadsförare Webbutvecklare
2025-11-15
Du kommer att arbeta framgångsrikt med en kombination av sökmotoroptimering och AI-optimering, digital marknadsföring samt produktion av hemsidor, vilket utgör dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Utöver detta förväntas du även bidra med olika arbetsuppgifter som naturligt förekommer i den dagliga verksamheten.
För rollen krävs att du är kreativ, fantasifull och helt självgående, med förmåga att ta egna initiativ och driva projekt från idé till färdigt resultat.
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: alan@sweden-global.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNW Stockholm AB
