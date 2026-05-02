Digital marketing specialist
Vår digitala marknadssförare kommer att vara föräldrarledig (ca 6 månader), varför vi nu söker en vikarie!
Hem1 ingår tillsammans med Nässjöhus och Grimstorps Byggkomponenter i den börsnoterade teknikkoncernen Teqnion.
Nu söker vi en digital marknadsföringsstjärna (vikariat) till vårt kontor i Malmö som kommer att arbeta med alla våra varumärken (både B2C och B2B).
Arbetsuppgifter
Du kommer att hantera företagets digitala marknadsföring i olika medier och hålla våra varumärken uppdaterade enligt vår strategi. Målet är att engagera våra intressenter genom att skapa innehåll och optimera annonser och kampanjer, med resultatet att finna leads till våra säljare.
Om Företaget
Teqnion är en växande teknikkoncern som idag omsätter ca 1.5 Miljarder, byggd av förvärv och med ett långsiktigt ägande. De byggföretag som innefattas har över 25 års erfarenhet med väl beprövade affärsmodeller som bas men satsar också på utveckling och förnyade processer för att göra byggandet mer hållbart och effektivt.
Din profil kan vara väldigt varierad som vi ser det, allt ifrån att du kommer direkt från en utbildning inom området till att du är självlärd genom egna erfarenheter på en tidigare arbetsplats eller annat sätt.
Ett allmänt intresse för bygg, hus, boende och inredning är viktigt och arbetserfarenhet är meriterande. Vi tror att du är nyfiken och drivs av såväl att skapa resultatdrivande kampanjer, som strukturerat, målmedvetet och långsiktigt bygga varumärke.
• Kunskaper i marknadsföring i sociala medier och digital marknadsföring
• Stort intresse och kunskap av formgivning
• Kunskaper i webbanalys och onlinemarknadsföring
• Stark kommunikationsförmåga
• Förmåga att arbeta självständigt och samarbeta
• Erfarenhet inom marknadsföringsområdet
Ansök här på LinkedIn eller skicka er ansökan tillsammans med ett personligt brev till klas@hem1.se
Start: Omgående
Omfattning: Heltid under ca 6 månader Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: klas@hem1.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Hem1 Sydost AB
(org.nr 556787-6841), http://www.hem1.se
Köpenhamnsvägen 6 (visa karta
)
217 43 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
