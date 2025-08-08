Digital Kommunikatör
Norén & Lindholm AB / Marknadsföringsjobb / Västerås
2025-08-08
Digital kommunikatör till KSAB Utemiljö & systerbolag inom Lyckegård Group
Vill du vara med och forma kommunikationen för företag som bidrar till en grönare, mer hållbar framtid? KSAB Utemiljö söker nu en digital kommunikatör som vill vara en nyckelspelare i att driva den digitala närvaron för oss och våra systerbolag inom Lyckegård Group.
KSAB är bäst beskrivet som en grönyteleverantör med tre starka ben att stå på: golf, konstgräs och bevattning. Tillsammans med våra systerbolag inom Lyckegård Group skapar vi hållbara lösningar för jord- och stadsmiljö. Vi verkar i en växande bransch där intresset för grönare lösningar är större än någonsin.
Din roll Som digital kommunikatör får du en central roll i att utveckla och stärka vår digitala närvaro. Du kommer att arbeta med både strategiska och operativa uppgifter inom kommunikation och IT.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, producera och publicera innehåll för webb, nyhetsbrev och sociala medier (främst Instagram, LinkedIn & Facebook)
Ansvara för den digitala kommunikationen kring kampanjer, lanseringar och mässor
Driva och utveckla koncernens hemsidor och KSAB webshop
Arbeta med SEO, AI search, Google Ads och digital annonsering
Driva vår digitaliseringsresa och introducera AI möjligheter
Du kommer vara kontaktperson för våra IT leverantörer och koordinera med externa byråer vid behov
Vem söker vi?
Vi söker dig som är kreativ, självgående och har ett genuint intresse för digital kommunikation och IT relaterade frågor. Du har en god känsla för form och budskap - och gillar att omsätta idéer till verklighet.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom kommunikation, marknadsföring eller liknande
Erfarenhet av digitalt innehållsskapande och sociala medier
God stilistisk förmåga på svenska (och gärna engelska)
Erfarenhet av CMS-system (t.ex. WordPress), e-postverktyg och Google Analytics
Kunskaper i Adobe-paketet eller andra verktyg för grafisk produktion
Ett strukturerat arbetssätt och förmåga att driva projekt från idé till färdig publicering
Placeringsort är Västerås och vi tillämpar provanställning.
Läs mer om oss på https://www.ksab.com/sv/
och https://lyckegardgroup.se/
Vill du veta mer?
Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan snarast. Urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Anders hos Norén & Lindholm på 070-77 88 743 eller anders@norenlindholm.se
Vi gör allt vi kan för att främja en fördomsfri rekryteringsprocess och inkluderar därför tester som en del av urvalsarbetet. Vi eftersträvar och jobbar aktivt med att främja mångfald, vi välkomnar alla sökanden då olikheter är för oss en viktig styrka
