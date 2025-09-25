Dietist till Njur- och Dialysenheten
Vill du arbeta i en utvecklande och stimulerande miljö i ett kompetent team där kvalitet, patientfokus och teamarbete står i centrum? Vi söker nu en engagerad dietist till vår njur- och dialysenhet på Capio Lundby Specialistsjukhus i Göteborg. Om oss
Capio Lundby Specialistsjukhus bedriver planerad specialistsjukvård med fokus på kvalitet, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Via ett omfattande vårdavtal med Västra Götalandsregionen bedriver vi specialistsjukvård inom dialys/njurmedicin, kirurgi, medicin, psykiatri, ögon, ÖNH samt en opererande enhet inom dagkirurgi. Hos oss möter du ett kompetent och sammansvetsat team där vi tillsammans arbetar för att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Om Njurmottagningen och Dialysenheten
På vår enhet arbetar erfarna specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterska, medicinska sekreterare, kurator samt fysioterapeuter. På våra mottagningar utreder, kontrollerar och behandlar vi patienter med medicinsk njursjukdom.
Din roll
I rollen som dietist hos oss på njurmedicin-och dialysenheten kommer du arbeta mot såväl de patienter som följs på njurmottagningen som på dialysenheten.
Som dietist jobbar du både självständigt och i nära samarbete med kollegor inom andra professioner. Du kommer att arbeta med egen mottagning, exempel på arbetsuppgifter är kostbehandling för patienter med kronisk njursvikt, starta och följa upp patienter som ska ha proteinreducerad kost, undernäring samt till viss del nutritionsbehandling av övervikt inför njurtransplantation.
Tillsammans skapar vi en miljö som stärker patientens egen drivkraft att nå bättre hälsa och livskvalitet.
På Lundby Specialistsjukhus pågår ett ständigt förbättringsarbete som du givetvis kommer att vara en del av och vi ser fram emot ditt bidrag med nya perspektiv och idéer. Vi ser även omvärldsbevakning som en viktig del i arbetet.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad dietist och gärna med erfarenhet inom njurmedicin. Du precis som vi, värderar ett gott bemötande, effektivitet och flexibilitet. För att trivas i rollen som dietist hos oss behöver du tycka om att ta ansvar samt ha förmåga till egna initiativ och engagemang. Du är prestigelös, lösningsfokuserad och värdesätter såväl det självständiga arbetet som arbetet tillsammans i teamet.
Vi erbjuder dig
Vi är en engagerad och utvecklande arbetsplats med ett tydligt patientfokus där du får möjlighet att följa patienten över tid.
Dessutom erbjuder vi:
Sjukhus med platt organisation och korta beslutsvägar.
En arbetsplats med tydliga mål där kvalitet och service prioriteras.
En trivsam arbetsplats med duktiga och drivna kollegor med patienten i fokus.
En god arbetsmiljö med ett gott samarbete inom och mellan enheterna.
Kollektivavtal.
Västtrafikkort via avdrag på lönen.
3 000 kr/år i friskvårdbidrag.
Vi hoppas att vi har gjort dig nyfiken och att du vill bli en del av vårt team.
