Dietist till kvinnokliniken
2025-11-04
Vill du vara med och utveckla nutritionsarbetet inom kvinnosjukvården? Vi söker en engagerad och självständig dietist som vill arbeta brett inom både slutenvård och öppenvård, och som vill vara en viktig del i arbetet för kvinnors hälsa vid kvinnokliniken i Linköping och Motala.
Vårt erbjudande
Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping bedriver specialiserad vård inom gynekologi och obstetrik. Verksamheten omfattar såväl slutenvård som öppenvård och erbjuder vård och stöd till kvinnor i alla åldrar. Vi arbetar i team med flera professioner för att ge en trygg, säker och individanpassad vård. Kvinnohälsan ansvarar för mödrahälsovård och graviditetsrelaterad vård. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag - det handlar om hälsa, vård och utveckling. För att fortsätta ligga i framkant behöver vi de bästa medarbetarna.
Hos oss får du ett stimulerande och varierat arbete med stort utrymme för eget ansvar. Du blir en del av en engagerad och kompetent verksamhet med fokus på utveckling och samverkan.
Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.
Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som dietist på kvinnokliniken kommer du att arbeta övergripande inom både slutenvård och öppenvård, med fokus på nutritionsbehandling och kostrådgivning för patienter med olika vårdbehov inom kvinnosjukvården.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Kostinformation och uppföljning för patienter med graviditetsdiabetes, både individuellt och i grupp, samt stöd till diabetesteamet.
• Regelbundna kostföreläsningar för grupper i samband med graviditet.
• Nutritionsbedömning och individuell behandling för patienter under utredning eller i väntan på kirurgisk eller onkologisk behandling.
• Bedömning och behandling inför planerade kirurgiska ingrepp enligt gällande riktlinjer.
• Nutritionsstöd till inneliggande patienter samt poliklinisk uppföljning efter vårdtid.
• Kostrådgivning till utvalda patientgrupper inför och under behandling av ofrivillig barnlöshet.
• Stöd till kontaktssjuksköterskor och övrig vårdpersonal kring nutritionsscreening, kostregistrering och val av åtgärd.
• Individuell nutritionsbehandling till patienter med Hyperemesis Gravidarum, både inneliggande och polikliniskt.
• Utbildningsinsatser för vårdpersonal samt ansvar för uppdatering av nutritionsmaterial, riktlinjer och utbildningsunderlag.
• Medverkan i utvecklingsarbete och vidareutveckling av dietistens roll inom kvinnoklinikens olika enheter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad dietist. Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården samt med gravida eller gynekologiska patienter är meriterande, men även du som är nyutexaminerad är välkommen att söka.
Du har god kommunikativ förmåga, arbetar självständigt och strukturerat samt kan prioritera och bedöma behov av dietistinsats. Du trivs i team, bidrar aktivt till utvecklingsarbete och har ett professionellt och positivt förhållningssätt.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjlig.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
