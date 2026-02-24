DevOps-utvecklare
2026-02-24
Året är i full gång och med det kommer nya möjligheter, mål och chanser att ta nästa steg i karriären. Om du funderar på att anta nya utmaningar under 2026 är detta tillfället du har väntat på! Genom att ta första steget idag öppnar du dörren till ett år fyllt av ny energi och spännande möjligheter. Hos Nexer får du utvecklas i en miljö där marknaden rör på sig, idéer växer fram och framtiden formas tillsammans med dig.
Som konsult på Nexer får du arbeta med varierande uppdrag inom olika tekniker och branscher. Hos oss är varje uppdrag en chans att växa - vi tror stenhårt på utveckling. Vi tror också på en hållbar och långsiktig anställning, där kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid är självklara delar av vardagen.
Vem är du?
På Nexer i Linköping fortsätter vi stärka upp vårt fantastiska team - nu söker vi erfarna DevOps-utvecklare. Du som söker har minst 4 års erfarenhet inom yrket.
Vi söker dig som kan kombinera dina tekniska och kommunikativa egenskaper för att skapa ett gott samarbete i och utanför teamet och som uppskattar att arbeta tillsammans med andra. Som person har du förmåga att ta initiativ och generera lösningar. Vidare håller du dig uppdaterad inom området för DevOps och främjar innovation genom att komma med nya idéer och lösningar.
För att lyckas i rollen ska du ha
erfarenhet av programutveckling (frontend och backend) och DevOps
erfarenhet av Linux och Open Source
erfarenhet av och kunskap inom Kubernetes
kompetens inom Container development (Helm, Docker eller liknande)
Har du arbetat med agil mjukvaruutveckling, Golang, Angular, React, Vue, Jenkins eller Git är detta ett plus. Likaså om du har erfarenhet av infrastrukturhantering (nätverk, lagring, virtualisering) och/eller databaser.
Lämplig utbildningsprofil är civil- eller högskoleingenjör med inriktning inom datateknik eller annan utbildning med inriktning inom programvaruutveckling och IT-infrastruktur.
Att du behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift är ett krav.
Vilka är vi på Nexer i Linköping?
Nexer i Linköping är en arbetsplats där kompetens, engagemang och samarbete står i centrum. Här möts du av ett tight och välkomnande team där varje individs unika talanger tas tillvara, och där prestigelöst kunskapsutbyte och stöd genomsyrar kulturen. Vi tror på att skapa rätt förutsättningar med fokus på dig - dina drivkrafter, ambitioner och utveckling. Hos oss får du möjlighet att växa både som person och i din yrkesroll.
Våra uppdrag finns inom offentlig sektor, industri, försvar och andra teknikdrivande branscher. Ibland arbetar du självständigt, ibland i team - ofta i en hybrid vardag som kombinerar kontor, kund och hemmakontor på ett sätt som passar både uppdraget och livet. Här blir du en del av en trygg och inspirerande gemenskap där balans och personlig utveckling värderas högt.
Om du gillar spännande uppdrag, trevliga kollegor och att utvecklas i din yrkesroll - då kommer du trivas hos oss på Nexer i Linköping.
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Petra Sivefäldt, på petra.sivefaldt@nexergroup.com
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
Läs mer om Nexer härwww.nexergroup.com
