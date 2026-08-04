DevOps-specialist
Avaron AB / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2026-08-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en miljö där två nationella studieadministrativa system utvecklas och förvaltas löpande. Lösningarna används av i stort sett alla svenska lärosäten och stöttar både studenter och administratörer, vilket ställer höga krav på stabilitet, kvalitet och kontinuerlig vidareutveckling.
Som DevOps-specialist blir du en viktig del av arbetet med att stärka leveransförmågan i stora Java-baserade system. Du arbetar nära utveckling och drift i ett teamorienterat agilt sammanhang, med stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka hur verktyg, flöden och plattformar utvecklas framåt. Det här är en roll för dig som vill bidra till moderna systemstöd med verklig nytta för hela högskolesektorn.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och förbättrar CI/CD-flöden för stora systemmiljöer i Java.
Du arbetar med scriptning, automation och konfigurering i verktyg som Ansible och Terraform.
Du vidareutvecklar och förvaltar containerplattformar med fokus på Kubernetes.
Du bidrar till stabil och effektiv Linuxdrift i en komplex systemmiljö.
Du samarbetar tätt med teamet kring underhåll, nyutveckling och kontinuerliga förbättringar.
Du är med och driver ett agilt arbetssätt där kvalitet, leveransförmåga och hållbara lösningar står i fokus.
KravGod generell erfarenhet av systemutveckling.
God erfarenhet av CI/CD i systemutveckling av stora system i Java.
God erfarenhet av scriptning och konfigurering i verktyg som Ansible och Terraform.
God erfarenhet av containerplattformar, primärt Kubernetes.
God erfarenhet av Linuxdrift.
God erfarenhet av teamarbete med agila metoder.
Mycket goda kunskaper i svenska.
MeriterandeErfarenhet av integrationslösningar och REST.
Erfarenhet av virtualiseringsplattformar som VMware, OpenStack eller Nutanix.
Erfarenhet av Helm.
Erfarenhet av ArgoCD.
Erfarenhet av Jenkins.
Erfarenhet av Maven eller Gradle.
Erfarenhet av IBM DB2.
Erfarenhet av Elastic.
Erfarenhet av Azure.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8167016-2129727". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Umeå Centralstation Vänthall (visa karta
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903 28 UMEÅ Jobbnummer
10021151