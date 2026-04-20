DevOps/DevSecOps Engineer
2026-04-20
Publiceringsdatum2026-04-20Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en omfattande transformationsresa där utvecklings- och leveransprocesser moderniseras för att bli mer skalbara, säkra och effektiva. I den här rollen blir du en viktig del av ett tvärfunktionellt team med ansvar för bygg- och utvecklingsmiljöer, där fokus ligger på att skapa robusta leveranskedjor och ett smidigt flöde från kod till produktion.
Du arbetar i en tekniskt avancerad miljö där systemen används i samhällskritiska sammanhang och där höga krav ställs på tillförlitlighet, säkerhet och prestanda. Här får du stor möjlighet att påverka både teknikval, arbetssätt och hur framtidens mjukvaruleveranser byggs upp, vilket gör uppdraget särskilt intressant för dig som vill kombinera modern DevSecOps med verklig påverkan.
ArbetsuppgifterDu automatiserar och vidareutvecklar mjukvarufabriken för att skapa effektiva, kvalitetssäkrade och spårbara flöden.
Du designar, implementerar och förvaltar CI/CD-pipelines.
Du säkerställer att säkerhet är en integrerad del av hela utvecklings- och leveransprocessen.
Du samarbetar nära utvecklare, testare och andra specialister för att bygga skalbara, stabila och effektiva lösningar.
Du identifierar förbättringsområden och driver initiativ som stärker arbetssätt, verktyg och processer.
Du bidrar till att utveckla och förvalta bygg- och utvecklingsmiljöer i en större och komplex teknisk kontext.
KravDu har en teknisk utbildning inom exempelvis mjukvara, IT eller motsvarande erfarenhet.
Du har några års erfarenhet av DevOps eller DevSecOps, gärna i större och komplexa miljöer.
Du har arbetat med att utveckla och förvalta bygg- och utvecklingsmiljöer.
Du är van att arbeta strukturerat med automatisering, kvalitet och spårbarhet i utvecklings- och leveransflöden.
Du har ett analytiskt och lösningsorienterat arbetssätt och trivs med att driva förbättringar.
Du samarbetar väl med andra och kommunicerar tydligt i tvärfunktionella team.
Du motiveras av förändring, utveckling och att bidra i en miljö med tydligt fokus på samhällsnytta och säkerhet.
MeriterandeErfarenhet av Git, GitHub, Jenkins och CI/CD.
Erfarenhet av artefakthantering, exempelvis Artifactory och 3PP-hantering.
Erfarenhet av infrastruktur som kod med Terraform och Ansible.
Erfarenhet av virtualisering och plattformar som VMware och Platform Engineering.
Erfarenhet av container- och molnteknik som Docker, Kubernetes, AWS och Azure.
Erfarenhet av automatisering, skriptning och agila arbetssätt som Scrum.
Erfarenhet av säkerhetsverktyg som Vault och SonarQube.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7600325-1955402". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM
9864137