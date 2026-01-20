DevOps administratör till Quest Consulting
2026-01-20
Uppdragsbeskrivning
Inom kollektivtrafikverksamhet används ett stort antal videokameror av flera olika aktörer, exempelvis operatörer på en central trygghetsfunktion som hanterar telefon, chatt och larm. Videomaterialet används som stöd vid ledning och fördelning av trygghetspersonal i både akuta och förebyggande situationer.
Det videomaterial som används idag kommer huvudsakligen från fasta kameror på stationer. Verksamheten går nu vidare med att successivt koppla upp kameror från fordon såsom bussar, tåg och båtar. Infrastruktur och arbetssätt digitaliseras, med målet att realisera nya funktioner på ett flexibelt och effektivt sätt för slutanvändarna.
Organisationen förvaltar sitt videohanteringssystem (VMS) och tar i samband med detta fram en helt ny systemmiljö med ökad automatisering och funktionalitet, för att på bästa sätt stödja trygghetsarbete.
Arbetet sker huvudsakligen med applikationer på Windows och viss backend på Linux. Samtliga system är on-prem. Många backendkomponenter är byggda i .NET och körs både som traditionella Windows-applikationer och som containrar på Linux. Utveckling och drift sker enligt agila arbetssätt och DevOps-principer.
Uppdraget avser en erfaren systemadministratör som tillsammans med ett tvärfunktionellt team ska bygga upp en stabil, säker och förvaltningsbar systemmiljö för nyimplementationen av VMS-lösningen. Centrala komponenter för live- och inspelad video körs på Windows, medan stödsystem och egenutvecklade komponenter körs på Linux (exempelvis RedHat eller Ubuntu).
En del av arbetet innebär nära samarbete med lösningsarkitekter för att ta fram ett heltäckande Configuration Management-upplägg för miljön samt en lösning för att bygga och hantera containerbaserade images.
Du har erfarenhet av systemdrift i större organisationer med komplexa tjänster och många intressenter, och är van att samarbeta med olika roller och kompetenser. Systemet som ska driftsättas är verksamhetskritiskt, där korrekt funktion kan ha avgörande betydelse i skarpa situationer.
Arbetet fokuserar främst på framtagning och implementation av Configuration Management samt CI/CD-lösningar för samtliga delar av systemmiljön.
Uppdraget utförs huvudsakligen på plats på kontor i Stockholmsområdet, enligt behov i organisationen och de agila teamen. Arbetsspråk är svenska i tal och skrift, samt till viss del engelska.
Obligatoriska krav
Minst fem (5) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av system- och applikationsdrift i Windows- och Linux-servermiljöer
Minst två (2) års erfarenhet av administration och automatisering via script, exempelvis PowerShell, Bash eller motsvarande (t.ex. Python, Ansible, Shell script)
Dokumenterad erfarenhet från minst två (2) uppdrag av att designa och implementera CI/CD-lösningar för .NET-baserade applikationer eller motsvarande plattformar/verktyg
Minst ett (1) års dokumenterad erfarenhet av agila arbetssätt
Meriterande krav
Erfarenhet av arbete med videohanteringssystem (VMS)
Minst ett (1) års praktisk erfarenhet av CI/CD-pipelines, byggautomation eller infrastruktur för .NET-baserade projekt
Minst ett (1) års praktisk erfarenhet av att använda Dependency Injection i applikationsutveckling
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
