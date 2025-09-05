Design Team Manager
2025-09-05
Scanfil är en global kontraktstillverkare och systemleverantör som hjälper kunder att gå från idé till marknad. Vi bidrar med vår unika kompetens inom produktion och utveckling för att kunna producera världsledande produkter. Vi har möjlighet att starta upp, producera, utveckla, leverera, lagerföra och reparera produkter. Scanfil har gjort verklighet av ordspråket "från idé till verklighet" och levererar idag produkter och tjänster mot en rad olika marknadsområden världen över.
Fabriken i Åtvidaberg uppfyller bl.a. kraven för tillverkning av medicintekniska produkter enligt FDA:s Quality System Regulation (QSR).
Vi behöver rekrytera en ny ledare till vår konstruktionsgrupp och söker nu en Design Team Manager!
Vad kan vi erbjuda dig? Möjligheten att leda och vara del av en grupp engagerade medarbetare. En arbetsplatskultur som präglas av en platt organisation, korta beslutsvägar och prestigelöshet och som värnar om personalen och främjar intern rörlighet. Du får en gedigen introduktion som inkluderar möten med andra chefer och kollegor i olika funktioner, allt för att du ska få en så bra bild av verksamheten som möjligt. Du omges av engagerade kollegor som är resultatorienterade, samarbetsvilliga och tillmötesgående. Du kommer att få en spännande och varierad vardag.
Ett urval av våra förmåner:
ATF (arbetstidsförkortning)
Flextid
Friskvårsbidrag, 4000 SEK
Bonusutdelning efter uppsatta kriterier
Som Design Team Manager leder du våra utvecklingsingenjörer inom Elektronik, Mekanik, Mjukvara och Test. Dina arbetsuppgifter
Sätta upp, kommunicera och följa teamets mål/måluppfyllelse
Ansvara för resurstillsättning i avdelningens projekt
Ansvara för avdelningens kompetensutveckling
Budgetansvar
Din profil Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning eller motsvarande och ett stort tekniskt kunnande, gärna från olika områden. För att lyckas i rollen behöver du vara organiserad och strukturerad samt duktig på att kommunicera. Då vi jobbar nära våra kunder behöver du ha ett högt kundfokus och förstå deras behov. Vi vill hela tiden förbättra egna arbetssätt och processer och därför är det viktigt att du är intresserad och bekväm att leda förändringsarbete. Då vi verkar i en internationell miljö, behöver du behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Ansökan I vår rekryteringsprocess ingår urval utifrån efterfrågade kompetenser, intervjuer, tester, bakgrundskontroller och referenstagning. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till, Martin Gudmarsson, martin.gudmarsson@scanfil.com
eller om du har frågor om rekryteringsprocessen kontakta, Marie Sjödin, marie.sjodin@scanfil.com
.
Senast den 21 september vill vi ha din ansökan, men urval kommer att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
