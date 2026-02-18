Depåchef till Södertälje
Cramo AB / Chefsjobb / Södertälje Visa alla chefsjobb i Södertälje
2026-02-18
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cramo AB i Södertälje
, Ekerö
, Huddinge
, Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
Som Depåchef ansvarar du för att driva hyresverksamheten i Södertälje och att bidra till att vinna den lokala marknaden. Du har en betydande roll i både verksamheten lokalt och för distriktet. Du ska brinna för att skapa och hitta nya affärsmöjligheter tillsammans med distriktssäljare och samtidigt vara mån om att bygga upp långsiktiga kundrelationer. Förutom en god förmåga att skapa affärer är en viktig del av rollen att löpande utveckla och förbättra verksamhetens arbetssätt och rutiner. Du leder ett team som består av fyra anställda. Du förväntas vara mån om ett gott samarbete och viljan att bygga ett starkt team.
I rollen erbjuds du en varierad vardag där du jobbar med allt ifrån skapandet/bibehållandet av kundrelationer till utveckling och uppföljning av verksamheten. I nära samarbete med ditt team, distriktschef, distriktssäljare och specialister arbetar du med att utveckla affären för att stärka Cramo på den lokala marknaden och samtidigt säkerställa distriktets mål och resultatuppfyllnad. Som Depåchef får du tillgång till ett ovärderligt nätverk av erfarna kollegor att utbyta kunskap tillsammans med.
Ni är ett sammansvetsat team i Södertälje med gemensamma mål och en vilja att leverera bästa möjliga service till våra kunder. Arbetstiden är 07:00-16:00 på plats på depån i Södertälje, måndag till fredag.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sin fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: Basindustrin - Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna.
Goda kunskaper i systemstöd och Officepaketet
Goda språkkunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
B-körkort
Du har erfarenhet av försäljning samt av att leda och utveckla personal inom en branschnära verksamhet.
Du har god ekonomisk förståelse för att kunna följa upp nyckeltal och resultat.
Det är meriterande om du har produkt- och/eller branscherfarenhet, men inget krav.
I ditt ledarskap coachar och motiverar du dina medarbetare genom att vara öppen, visa tillit och stötta dem så att de växer och tar ansvar. Du visar vägen framåt på ett tydligt sätt och driver mot era gemensamma mål genom kommunikation, värme och självförtroende. Du är strukturerad och lösningsorienterad och har lätt för att se helheten.
Ansökan:
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan. Urvalet sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan utsatt datum.
För att bidra till en trygg arbetsmiljö tillämpar vi alkohol- och drogtest vid nyanställning.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Joakim Linton på joakim.linton@cramo.com Varaktighet, arbetstid, etc.
Full-time Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cramo AB
(org.nr 556104-3539), https://careers.cramo.com/ Jobbnummer
9751025