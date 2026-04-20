Demand & Operational Planner - Linköping
Vill du arbeta i hjärtat av en avancerad produktionsmiljö där logistik, planering och systemförståelse möts? Vi söker nu en Demand & Operational Planner till ett konsultuppdrag hos Saab Aeronautics i Linköping. Rollen ger dig möjlighet att påverka flödena bakom några av världens mest avancerade flygsystem.
Om uppdraget
Som Demand & Operational Planner blir du en central aktör i Saabs logistiska planeringskedja. Du arbetar i gränslandet mellan kundorder, materialbehov och den operativa produktionen inom Fighter Production. Ditt huvudsakliga uppdrag är att säkerställa att rätt material finns på rätt plats vid rätt tid - samt att planeringsstrukturen i affärssystemet IFS fungerar optimalt.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår att:
Analysera och driva material- och behovsplanering (MRP)
Hantera inflödet av kundordrar och säkerställa fullständig och korrekt planeringsdata
Säkerställa korrekt systemkonfiguration och parameterstyrning i IFS
Stötta produktionen i operativa planerings- och logistikfrågor
Arbeta med ändringshantering, materialavveckling och flödesoptimering
Samarbeta med andra planeringsfunktioner för att säkerställa taktisk planering och realistiska körplaner
Du blir en viktig del av Production Planning, en funktion som arbetar strategiskt, taktiskt och operativt för att optimera det logistiska helhetsflödet inom Fighter Production. Kravprofil för detta jobb
Eftergymnasial utbildning inom logistik eller supply chain, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av operativ planering, materialstyrning eller inköp
Goda kunskaper inom logistik, MRP, lagerstyrning och produktionsflöden
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem, gärna IFS eller annat större ERP-system
Mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel Dina personliga egenskaper
Analytisk, strukturerad och lösningsorienterad
Trivs med datadrivet arbete och hantering av stora informationsmängder
Självgående med god samarbetsförmåga
Kommunikativ och trygg i att hantera många interna kontaktytor
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Meriterande
Erfarenhet från produktion, industriell logistik eller försvarsindustri
Om Saab Aeronautics
Saab Aeronautics utvecklar och producerar avancerade flygsystem för både civilt och militärt bruk. Här arbetar du i en miljö som präglas av innovation, teknik i framkant och ett starkt samarbete. Kulturen bygger på kunskapsdelning, stöd mellan kollegor och långsiktigt lärande.
Som konsult får du möjlighet att bidra i en organisation där logistik och planering är avgörande för verksamhetens framgång.
Säkerhetsskydd
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa befattningar kan säkerhetsklassning förekomma, vilket i förekommande fall kan medföra krav på visst medborgarskap.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som konsult hos Jefferson Wells får du möjlighet att utveckla din kompetens genom uppdrag hos några av Sveriges ledande företag inom flera olika branscher. Vi är stolta över våra konsulter och arbetar nära dig för att hitta rätt utmaningar utifrån dina mål och ambitioner.
Vi erbjuder:
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar
Individuell karriärplanering tillsammans med din konsultchef
Goda utvecklings- och karriärmöjligheter
Nästa steg
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
582 21 LINKÖPING Arbetsplats
Linköping Kontakt
Contact
Isyan Baykal Tamburaci isyan.baykal.tamburaci@jeffersonwells.se
