Demand & Export Coordinator till globalt bolag!
Academic Work Sweden AB / Logistikjobb / Jönköping Visa alla logistikjobb i Jönköping
2026-02-25
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Jönköping
, Nässjö
, Ulricehamn
, Tidaholm
, Sävsjö
eller i hela Sverige
I tjänsten erbjuds du en strategiskt viktig nyckelroll med stora utvecklingsmöjligheter, där du fördjupar din kompetens inom företagets globala försörjningskedja och aktivt bidrar till att stärka produkttillgänglighet och kundnöjdhet i världsklass.
OM TJÄNSTEN
I rollen som Demand & Export Coordinator hos vår kund är du en central länk som säkerställer att rätt produkter finns på rätt plats i rätt tid för att möta globala kundbehov. Du ansvarar för att optimera och koordinera logistikflöden, från orderhantering och leveransplanering till kundsupport. Mycket av arbetet görs självständigt, men du kommer att ingå i ett stöttande team som arbetar nära varandra.
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och strukturerad, med förmåga att driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt. Tjänsten är ett vikariat, vilket passar dig som vill ta dig an en utvecklande roll och snabbt sätta dig in i en verksamhet med högt tempo och internationell prägel.
Du erbjuds
• En spännande roll i ett härligt team på ett globalt bolag med stora möjligheter.
• En konsultchef som värnar om din personliga och professionella utveckling.
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
• Effektivt hantera order samt optimera och koordinera globala logistikflöden.
• Koordinera och övervaka leveranser och ge relevant leveransinformation.
• Hantera reklamationer och returer från kunder.
• Förbereda transportdokumentation och exportera varor enligt tullregler.
• Arbeta proaktivt med ständiga förbättringar inom logistikflödet.
• Säkerställa produkttillgänglighet för att upprätthålla hög kundnöjdhet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område exempelvis logistik. Alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Har goda kunskaper i Microsoft Office och god förståelse för IT-system.
• Är flytande svenska och engelska i tal och skrift.
• Trivs i en snabbföränderlig miljö med både standardiserade uppgifter och problemlösning.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett globalt företag med över 330 års innovation och en historia som världens äldsta startup. De erbjuder skogs-, park- och trädgårdsprodukter för professionella användare, med fokus på hög prestanda och användarvänlighet. Företaget värdesätter nya idéer och har en familjär kultur. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117682". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9761867