Deltidstjänst som fältpersonal Nespresso Göteborg
WaveCrest Sweden AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2025-09-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WaveCrest Sweden AB i Göteborg
, Varberg
, Halmstad
, Jönköping
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Nu söker vi Coffe Advisors till Nespresso i Göteborg, en perfekt roll för dig som vill inspirera kunder och växa i karriären!
Vad rollen innebär:
Som Coffe Advisor för Nespresso är du inte bara en säljare, du är vårt ansikte utåt och den som ger kunder en smak av Nespressos värld. Din arbetsplats blir några av Sveriges största elektronikbutiker, som Elgiganten och Power, där du:
Säljer Nespressos kaffemaskiner och tillbehör och hjälper kunder hitta sin perfekta kaffekompis!
Inspirerar och engagerar kunder genom att visa upp produkternas fantastiska funktioner
Bjuder på smakprov av Nespressos premiumkaffe och låter kunderna få uppleva den perfekta koppen!
Ett perfekt extrajobb för dig som studerar eller vill jobba extra vid sidan av då vi har flexibla tider, med fokus på helger och högsäsong.
Vi söker dig som är:
Social och utåtriktad - Du är alltid redo för ett leende och ett samtal
Energisk och positiv - Din glöd smittar av sig på både kunder och kollegor
Nyfiken och utvecklingsfokuserad - Du vill lära dig nytt och förbättras varje dag
Målmedveten och driven - Du är peppad på att slå försäljningsmål och gillar utmaningar
Kaffepassionerad - Om kaffe är din grej, kommer du att älska den här rollen!
Vad vi erbjuder:
En dynamisk och rolig arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik!
Möjligheten att representera ett världsledande varumärke.
Flexibla arbetstider som anpassas efter ditt schema.
Motiverande bonussystem för dig som alltid strävar efter att överträffa målen!
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan och bli en del av vårt inspirerande team på Nespresso!
Om WaveCrest x Retail United
Retail United, som blev en del av det danska företaget WaveCrest i maj 2024, är en av Nordens ledande shopper marketing-byråer. Med över 220 säljrepresentanter i Norden och Baltikum hjälper vi starka varumärken som SONY, Nestlé och ATG att nå ut och inspirera sina kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare WaveCrest Sweden AB
(org.nr 556551-1945), https://www.wavecrest.io Arbetsplats
Wavecrest x Retail United AB Jobbnummer
9499408