Deltidsroll inom analys & verifiering av diagnostiksystem!
2025-10-17
Studerar du till ingenjör eller systemvetare och vill bidra till utvecklingen av banbrytande medicinteknik? NanoEcho söker nu en nyfiken och driven student för ett deltidsuppdrag inom verifiering och analys.
OM TJÄNSTEN
NanoEcho utvecklar en banbrytande medicinsk bildteknik som kombinerar nanoteknologi med ultraljud - en metod som möjliggör mer precis diagnostik av bland annat rektalcancer. Nu söker vi dig som vill bidra till nästa steg i utvecklingen genom att stötta teamet med verifiering och analys av systemet.
Du kommer att arbeta nära forskare och ingenjörer i ett innovativt bolag med stark koppling till Lunds universitet. Rollen passar dig som har ett tekniskt intresse, gillar att felsöka och vill vara med och påverka framtidens diagnostik.
Du erbjuds
• Kompetensutveckling och nätverksbyggande i en innovativ miljö
• En flexibel deltidsroll som går att kombinera med studier eller annan sysselsättning
• En unik möjlighet att komma in på ett väldigt attraktivt företag under studietiden där dina kompetenser verkligen kan göra skillnad
• En chans att bidra till ett viktigt samhällsprojekt med global potential
Dina arbetsuppgifter
• Utföra informella och formella tester av system och komponenter
• Dokumentera och rapportera resultat noggrant och systematiskt
• Underhålla och kalibrera labbutrustning för optimal funktion
• Säkerställa efterlevnad av säkerhetsprotokoll och kvalitetsstandarder
• Hantera datamängder och bidra till förbättring av användargränssnitt
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en eftergymnasial utbildning inom medicin, data, fysik eller systemvetenskap och har minst 1 år kvar, eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
• Har god programmeringskompetens, särskilt i Python
• Är tekniskt kunnig och har ett starkt intresse för analys & felsökning
• Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av C++
• Kunskap om Ultraljudsteknik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
NanoEcho är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar en ny bilddiagnostikmetod som kombinerar nanoteknologi med ultraljud. Tekniken, kallad magnetomotoriskt ultraljud, använder järnoxidbaserade nanopartiklar som kontrastmedel för att identifiera skillnader mellan frisk och sjuk vävnad - med hög precision.
Bolagets första tillämpning fokuserar på rektalcancer, där tekniken hjälper till att avgöra om cancern spridit sig till lymfkörtlar nära tumören. Detta är avgörande för att kunna ge rätt behandling och undvika onödigt omfattande kirurgi.
Med stark forskningsförankring och ett tydligt kliniskt fokus är NanoEcho ett bolag i framkant med ambitionen att förbättra liv genom bättre diagnostik. Ersättning
