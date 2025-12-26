Delprojektledare Tillstånd Entreprenad
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Hos oss på division Nät är du med och bygger ut samt underhåller stamnätet - en avgörande del av Sveriges elektrifiering. För att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag behöver vi varje år bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer. Tillsammans skapar vi en stabil och hållbar energiinfrastruktur för framtiden.Publiceringsdatum2025-12-26Om tjänsten
Energiomställningen innebär stora utmaningar för kraftsystemet och kräver omfattande investeringar. Stora delar av vårt stamnät är föråldrat och vi på Svenska kraftnät arbetar med att utveckla och bygga ut nätet samtidigt som vi reinvesterar det befintliga.
Som Delprojektledare Tillstånd Entreprenad får du en central roll i att samordna och driva tillståndsprocesser under projektering och entreprenad, och bidrar samtidigt till att stärka vår förmåga att realisera stamnätets utbyggnad. Rollen innebär att du säkerställer att samtliga tillstånd, anmälningar, lov och dispenser finns på plats i tid och håller rätt kvalitet i våra lednings-, stations- och rivningsprojekt.
I rollen arbetar du med att:
• Identifiera, bedöma och hantera risker kopplade till tid, kostnad och kvalitet inom ditt område, i nära samverkan med projektledare och konsulter.
• Du driver ditt ansvarsområde självständigt, men är samtidigt en nyckelperson i projektteamet, där du medverkar till en effektiv och lösningsorienterad process i komplexa infrastrukturprojekt.
• Du leder möten och dialog med tillsynsmyndigheter, kommuner, länsstyrelser och andra centrala aktörer.
Som Delprojektledare är du även med och driver verksamhetsutvecklingen som syftar till att effektivisera tillståndsprocesser, arbetssätt och rutiner.
Tillstånd Entreprenad tillhör sektionen Tillstånd & Markåtkomst, avdelningen Ledningsprojekt och är en del av Division Nät som bygger och förvaltar transmissionsnätet hos Svenska kraftnät. Tillstånd Entreprenad är uppdelat i två enheter som i huvudsak har samma uppdrag men ansvarar för tillståndsarbetet i Svenska kraftnäts projektverksamhet i olika delar av landet beroende på var projekten finns.
Hos oss blir du en del av en dynamisk arbetsplats med spännande utmaningar. En arbetsplats där du växer och får ta ansvar.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som är strukturerad, drivande och lösningsorienterad. Du har ett tydligt fokus på resultat och jobbar målmedvetet för att nå uppsatta mål. När utmaningar uppstår har du förmågan att snabbt hitta vägar framåt och hitta lösningar som driver arbetet vidare i dialog med projektgruppen. Vidare är du lyhörd och prestigelös i samarbetet med andra och har lätt för att bygga samsyn och skapa ett gott samarbetsklimat.
Du ska också leva upp till den statliga värdegrunden. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en akademisk examen inom miljö, juridik, naturvetenskap, arkeologi, samhällsbyggnad eller motsvarande relevant utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig. Du har även:
• Flerårig praktisk erfarenhet av miljöbalken och/eller av kulturmiljölagen
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
• Flerårig erfarenhet av tillståndsarbete inför och under entreprenadskede
• Erfarenhet av att styra och leda konsulter i komplexa projektmiljöer
• Erfarenhet av infrastrukturprojekt
• Erfarenhet från arbete med ellagen
• Erfarenhet av framtagande av förfrågningsunderlag och/eller miljökontroll i entreprenadskede
• Erfarenhet av arbete med vattenverksamhet och relevant lagstiftning
• Erfarenhet av att ha arbetat på eller i nära samverkan med relevanta myndigheter såsom till exempel länsstyrelsen, Energimarknadsinspektionen eller kommuner
• Erfarenhet av plan- och bygglagen
Bra att veta
• Tjänsterna är placerade i Stockholm/Sundbyberg, Västerås, Göteborg, Sundsvall eller Luleå
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer några dagar i månaden i denna tjänst
• Sista ansökningsdag 2026-01-23, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev
• Tjänsterna är tillsvidareanställningar
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chefer Matilda Schön, 010-475 88 06 eller Mats Borrie, 010 475 87 82. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Anna Setterberg, Tel 08 764 25 83. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, tel.nr. 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: for-namn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
