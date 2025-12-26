Delprojektledare Markåtkomst
2025-12-26
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Umeå
, Sollefteå
, Sundsvall
, Norrtälje
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som delprojektledare erbjuds du ett av Sveriges viktigaste samhällsbyggande jobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Hos oss på division Nät får du vara med att bygga ut och underhålla transmissionsnätet. För att möta samhällets behov behöver vi bygga 80 mil ledningar och driftsätta 25 stationer per år. Ansök idag och få chansen att vara med och lysa upp Sverige!
I rollen som delprojektledare kommer du att ha det övergripande ansvaret för markåtkomstfrågor inom investerings- och reinvesteringsprojekt för Svenska kraftnäts anläggning. Delprojektledaren ansvarar för att hantera kontakter och förhandlingar inom det fastighetsrättsliga området inklusive avtalsskrivning, skadereglering och dokumentation. Arbetet präglas av att hantera fastighetsfrågor gällande anläggningsinvesteringar och reinvesteringar på ett enhetligt, effektivt och rättssäkert sätt. Arbetet som delprojektledare innebär att du säkrar markrättigheter för Sveriges transmissionsnät.
Du leder, upphandlar och följer upp konsulter inom dina delprojekt och säkerställer leveranser utifrån tid, kostnad och kvalitet. Du har många kontaktytor, både internt och externt, där du samarbetar med myndigheter, sakägare och andra intressenter. Dessutom har du budgetansvar för dina projekt och representerar Svenska kraftnät vid lantmäteriförrättningar och i domstol.
Hos oss finns möjligheten att fördjupa dig inom olika ansvarsområden och forma din roll efter dina erfarenheter och ambitioner. Vi växer och utvecklas - vilket betyder att du får goda möjligheter till kompetensutveckling och att vara med och effektivisera arbetet med markåtkomst.
Du kommer att tillhöra en växande enhet, Markåtkomst Nord & Syd, som tillsammans med en till enhet arbetar med att säkerställa Svenska kraftnäts mark- och fastighetsrättsliga frågor. Markåtkomstenheterna är 35 personer och tillhör sektionen Tillstånd och Markåtkomst, som är en växande sektion med ca 100 medarbetare, vilka ansvarar för säkerställande av framkomlighet samt tillstånd och rättigheter för att kunna uppföra och bibehålla Svenska kraftnäts anläggningar.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga då det i rollen är centralt att samverka med olika kontaktytor såväl externt som internt, samt skapa kontakter och upprätthålla relationer inom de system och grupper du verkar. Som delprojektledare arbetar du i flera projekt parallellt, därav krävs det att du har en god förmåga att skapa struktur för att uppnå resultat. Du är stabil och behåller lugnet i utmanande situationer. Du har även ett positivt förhållningssätt och hanterar press och motgångar på ett konstruktivt sätt samt hittar effektiva lösningar på uppkomna problem.
Du ska också leva upp till den statliga värdegrunden. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har en relevant akademisk examen, exempelvis inom lantmäteri, samhällsbyggnad eller till agronom, jägmästare eller skogsmästare, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig.
Vidare har du:
• Flerårig erfarenhet av arbete inom markåtkomst
• Flerårig erfarenhet inom fastighetsrättsliga området
• Erfarenhet av att styra och leda uppdrag och projektdeltagare
• Erfarenhet av intrångsvärdering och skadereglering
• Förmåga att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska samt behärska engelska
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet av markåtkomst för elsektorn
• Erfarenhet av lantmäteriförrättning
• Erfarenhet av värdering enligt skogs- och åkernormen
• Erfarenhet av offentlig upphandling
• Erfarenhet av att leda och följa upp konsultleveranser
• Relevant erfarenhet från offentlig sektor
• Erfarenhet av projektentreprenad
Bra att veta
• I denna rekrytering söker vi en person med stationering i Sundsvall, Luleå eller Sundbyberg. Var vänlig ange i din ansökan önskad placeringsort.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer i denna tjänst.
• Sista ansökningsdag är 26 januari 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Jessica Oremus, tel 010 350 92 54, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Anna Setterberg, tel. nr. 08 764 25 83 eller anna.setterberg@jeffersonwells.se
. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
