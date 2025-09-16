Delikatess i Stockholm
Lex-Man I Stockholm AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lex-Man I Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
På Lexman Bemanning förstår vi vikten av kvalitet och expertis, speciellt när det kommer till den kulinariska upplevelsen. Vi är nu på jakt efter erfarna delikatessmedarbetare som delar vår passion för mat och kundservice. Om du har erfarenhet från arbete i delikatess i matbutiker, saluhallar eller liknande, då kan du vara precis den vi söker!
Om tjänsten:Som delikatessmedarbetare hos oss kommer du att spela en viktig roll i att leverera en exceptionell serviceupplevelse till våra kunder som är exempelvis ICA, City Gross, Coop och saluhallar. Du kommer att arbeta i ett dynamiskt team där ingen dag är den andra lik, med möjligheter att utvecklas och växa inom företaget. Du kommer att vara en viktig länk mellan våra kunder och deras kunder, med ansvar för att hantera och presentera delikatessprodukter på ett tilltalande sätt.
Vi söker dig som: Har erfarenhet av att arbeta inom delikatess, antingen i matbutiker, saluhallar eller liknande miljöer.
Är serviceinriktad och har ett öga för detaljer.
Trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik och kan hantera flera uppgifter samtidigt.
Har god kunskap om olika typer av charkuteriprodukter, ostar och andra delikatesser.
Är självgående men även en lagspelare.
Har goda kommunikationsförmågor i både tal och skrift.
Vad vi erbjuder: En heltidsanställning eller vid behov.
Möjlighet att arbeta med en mängd olika kunder och miljöer.
En dynamisk och varierande arbetsmiljö där du ständigt kommer att utmanas.
Utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal.
Ett stöttande och välkomnande team.
Ansökan:
Är du redo för nästa steg i din karriär och vill vara en del av vårt team? Skicka din ansökan idag. Vi har enbart möjligheten att ta emot din ansökan via vår rekryterings sida jobb.lexman.se
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till Lexman Bemanning! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lex-Man i Stockholm AB
(org.nr 556684-5185), https://www.lexman.se Arbetsplats
LeXman Flexibel Bemanning Jobbnummer
9510255