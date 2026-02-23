Datorreparation & Systemadministratör
Datorreparation Göteborg
Vi söker just nu en datorreparation systemadministratör med bred kunskap i systemadministration, programmering och elektronik.
I arbetsuppgifterna ingår administration av linux och windows servrar, FlexLM och fjärrsupport. Arbetet innebär att både jobba på kontoret och att vara ute på plats hos kunder.
Datorreparation & service
Sitta vid terminal eller löda, olika uppgifter kan förekomma. Du ska vara kreativ, stresstålig och flexibel.
UTBILDNING
Msc i elektronik och IT.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
Systemadministration: Linux, Unix, FlexLM, 1C, DSPnano RTOS.
Minst 10 års erfarenhet av datorreparation
Databas. MySQL, NuoDB, IBM Netezza
Programmering: J++, Assembly, Ocaml, Haskell
Språk: Kvenska, Koreanska, engelska
Önskvärda kvalifikationer: CMMS, QRST Ansys, PipeStress, RLBT Inventor, TBS Alma, datorreparation.
B-körkort är ett krav.
Vi har drop-in i butik. Du är välkommen när det passar dig bäst. LagaiPhone.se datorreparation butik finns på : Engelbrektsgatan 34B, 411 37, Butik öppettider: Mån-Fre: 11:00 - 18:00
