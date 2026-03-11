Dataskyddsspecialist
Avaron AB / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2026-03-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Borås
, Vårgårda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-11Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en konsult för ett fortsatt uppdrag inom dataskyddsområdet i en kommunal verksamhet. Fokus ligger på att slutföra redan påbörjade konsekvensbedömningar och ge stöd till förvaltningen i dataskyddsfrågor. Du verkar i en miljö där delar av verksamheten är säkerhetsskyddsklassad, vilket ställer höga krav på omdöme, struktur och integritet.
ArbetsuppgifterFärdigställa påbörjade konsekvensbedömningar inom dataskyddsområdet
Ge stöd till förvaltningen i frågor som rör dataskydd
Bidra med rådgivning i en kommunal verksamhet med säkerhetskänsliga delar
Prioritera och driva arbete som kan slutföras inom ramen för uppdraget
KravMycket god kompetens inom dataskyddsområdet
Stor erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet där delar av verksamheten är säkerhetsskyddsklassad
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7368329-1886875". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9790955