Dataskyddsombud/administrativ strateg
2025-10-01
Futurum Fastigheter i Örebro AB söker nu en ny medarbetare som ska hjälpa till att utveckla företaget. Uppdraget innebär att du tillsammans med den övriga organisationen kommer att arbeta med utveckling av bolagets fastigheter.
I rollen som dataskyddsombud/administrativ strateg ansvarar du för att säkerställa bolagets systematiska arbete med informationshantering och dataskydd enligt GDPR. Arbetet inkluderar bland annat:
Ansvara för diariet samt hantering av allmänna handlingar.
Säkerställa korrekt informationsklassning av bolagets dokument.
Utveckla, implementera och följa upp bolagets riktlinjer och policyer.
Vi erbjuder dig intressanta och varierande arbetsuppgifter på en arbetsplats som uppmuntrar utveckling tillsammans med trevliga arbetskamrater.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen ser vi att du är certifierad dataskyddsombud och har erfarenhet av att arbeta med dokumenthanteringsplan. Rollen kräver att du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du trivs med att samarbeta med andra. Du är strukturerad och kan både följa givna instruktioner och självständigt fatta beslut när det behövs.
Vi vill att du är en person med hög social kompetens och en god kommunikativ förmåga. Du är intresserad av att bygga relationer och har lätt för att skapa förtroende med medarbetare, kunder och samarbetspartners. Självklart är du även en person som kan hålla god och professionell dialog med arbetskollegor.
Annat viktigt att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Utdrag från belastningsregistret kommer att begäras ut innan anställning kan bli aktuell.
Sista ansökningsdag är 2025-10-26, men urval kommer ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Frågor om tjänsten besvaras av Ekonomichef, Kristofer Svedberg: Tel; 070-020 28 10
Välkommen med din ansökan!
Certifierad dataskyddsombud
Erfarenhet av att arbeta med dokumenthanteringsplan
Om arbetsgivaren - Futurum Fastigheter AB
Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag med ca 110 anställda. Vår vision är att skapa miljöer värdiga våra barn. Vi äger, förvaltar och utvecklar miljöer där våra barn och ungdomar tillbringar stor del av sin tid. Barnen och ungdomarna är våra kunder. Dessutom är de vår framtid, så även om vi är ett fastighetsbolag, är det framtiden vi jobbar med. Det är därför vi heter Futurum.
Läs mer om oss på www.futurumfastigheter.se Så ansöker du
