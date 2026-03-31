Datasamordnare
Vi söker en Datasamordnare med inriktning överlämning till projekten Upprustning södra Götgatan och Stationsbelysning till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på 40%.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Datasamordnaren ansvarar för samordning och styrning av projektets informationshantering och fungerar som stöd till projektledningen. Rollen innebär att skapa rutiner och arbetsprocesser för att säkerställa att projektörer och entreprenörer upprättar dokumentation och handlingar enligt gällande krav, samt att leda överlämningsarbetet mellan projektorganisation och mottagare. Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Ansvara för projekts leverans av relationshandlingar samt drift- och underhållsdata till respektive mottagare.
Förbättra överlämningsprocessen mellan projekt och mottagare.
Arbeta enligt ärende- och dokumenthantering i PPH för tekniska handlingar.
Ta fram projektspecifik CAD-manual för dokumentstyrning och överlämning.
Implementera manualens rutiner tillsammans med projekteringsledare och utbilda projektmedlemmar, projektörer och entreprenörer samt granska levererad dokumentation.
Samordna digitala och pappersleveranser av bygghandlingar från projektering till produktion.
Samordna leveranser av granskningshandlingar och sammanställa granskningssynpunkter.
Säkerställa att projektets tekniska dokumentation finns på webbaserad tjänst (Webforum/ATLAS) och följer gällande mappstruktur.
Rapportera till projektledaren och koordinera med övriga i projektet.
Delta i projektrelaterade möten för att följa verksamhetens framdrift.
Krav (OBS, obligatoriska)
Högskoleexamen inom bygg eller anläggning med inriktning CAD/BIM/digitala modeller eller likvärdigt.
Minst 5 års praktisk erfarenhet som datasamordnare i projekterings, bygg och överlämningsprocessen inom liknande verksamhet (regional kollektivtrafikmyndighet & infrastruktur).
Erfarenhet i rollen som datasamordnare från minst 1 projekt inom liknande verksamhet med en budget om minst 500msek. Budget ska framgå i CV.
Erfarenhet från minst 1 projekt som rådgivare av tillgångsförvaltning enligt ISO 55000 och ISO 19650.
Erfarenhet av att upprätta kravställande dokument så som CAD/BIM-manual, projektering- och leveranskrav från minst 3 projekt.
Genomfört minst 5 överlämningar av projekt som omfattar förvaltningshandlingar/relationshandlingar/drift och underhållsdokumentation till myndighet som bedriver tillgångsförvaltning.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av att ha arbetat i multidiciplinära projekt där minst 15 projekterande dicipliner förekommer.
Erfarenhet av att ha slutfört överlämning av minst 3 projekt som bedrivs enligt projektledningsmetodiken XLPM.
Erfarenhet från minst 5 projekt i rollen som datasamordnare där arbetet utgått från myndighets riktlinjer och IT-manual.
Erfarenhet av att jobba i ritningssystem Athena och dokumenthanteringsforum ATLAS från minst 3 projekt.
Personliga egenskaper
Förmåga att se helheten i ett projekt.
Tycker om att planera, strukturera och effektivisera.
Är systematiskt och noggrann.
Är självgående och tar initiativ för att hittar alternativa lösningar.
God kommunikationsförmåga, kommunicerar enkelt och tydligt.
God samarbetsförmåga, tycker om att hjälpa andra.
Förmåga att prioritera och att hantera olika typer av arbetsuppgifter parallellt.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
