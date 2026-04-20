Dataingenjör inom BI-team i Sundsvall
Vill du arbeta med avancerad dataanalys och affärsinsikter i en modern BI-miljö? Vi söker nu ett antal dataingenjörer som vill bli nyckelspelare i vårt BI-team. BI-teamet arbetar främst med Oracle som databasmiljö och SAS Viya för analys, datamodellering och rapportering
Som dataingenjör hos oss arbetar du nära analytiker, verksamhet och it för att säkerställa tillgång till tillförlitliga och välstrukturerade data. Du ansvarar för att utveckla, underhålla och optimera datalösningar som stödjer analys, rapportering och beslutsfattande. Du kommer även att behöva utveckla nya rapporter i SAS Viya samt förvalta befintliga rapporter i Oracle OAS.
Arbetsuppgifterna omfattar
Design, utveckling och förvaltning av datalager och datamodeller
Bygga och underhålla ETL/ELT-flöden
Arbeta med dataintegration från flera källor
Automatisera och optimera pipelines och dataflöden för bättre prestanda och tillförlitlighet
Stödja analytiker och verksamheten med data och rapporter i SAS Viya
Delta i kravanalys och vidareutveckling av BI-plattformen
Delta i det tvärfunktionella teamets planering och leveranser, i ett agilt sammanhang.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har erfarenhet av arbete som dataingenjör, BI-utvecklare eller liknande
har mycket goda kunskaper i Oracle (SQL, datamodellering, prestandaoptimering) eller annan motsvarande BI miljö
har förståelse för datalagerarkitektur och BI-lösningar
har kunskap om ETL-verktyg och automatisering
har erfarenhet av att bygga datalager eller pipelines
har ett strukturerat arbetssätt med fokus på kvalitet, säkerhet och dokumentation
kan agera på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
kan förstå och analysera komplexa frågor
har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av stora datamängder och komplexa informationsmodeller
Erfarenhet av agilt arbetssätt
Bakgrund inom statistik eller avancerad dataanalys
Erfarenhet av SAS Viya eller andra SAS-miljöer
Erfarenhet att arbeta i ett DevOps team.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
En central roll i ett kompetent och engagerat BI-team
Möjlighet att arbeta med moderna analys- och dataplattformar
Kompetensutveckling inom data, BI och analys.Publiceringsdatum2026-04-20Övrig information
Ett flertal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Brian Lashley 010-112 09 17 och Nivin Edmon 010-114 61 28 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Klas Lindblad 010-113 10 43 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Helén Sidén, Saco-S Amelie Johansson, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 10 maj 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan. Rekryteringen sker löpande.
