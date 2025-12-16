Dataanalytiker
2025-12-16
Vi söker en senior Dataanalytiker till en aktör inom skatte- och registerhantering.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen avser en Dataanalytiker med omfattande erfarenhet (minst 8 år). Uppdraget innebär praktiskt arbete med data i flera steg inom en myndighet, inklusive datainhämtning, förberedelse för analys och datautlämning. Arbetet omfattar att analysera och dokumentera information samt att ta fram modeller och dataprodukter. Rollen kräver även bedömning av datakällor och programmeringskunskaper i SQL och Python. Uppdraget arbetsleds och utförs på myndighetens IT-avdelnin Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Arbeta praktiskt med data i flera steg inom myndigheten
Datainhämtning
Hantering av metadata
Förbereda data för analys och datautlämning
Genomföra konkret dataanalys för att bygga modeller eller ta fram dataprodukter
Ta fram data och bedöma datakällor, både interna och externa
Driva arbetet med att analysera och dokumentera informationen
Använda programmeringskunskaper, företrädelsevis SQL och Python
Delta i arbetsledning på IT-avdelningen
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 8 antal års arbetslivserfarenhet av SQL
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av Python
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av arbete med data- och informationsmodeller
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av arbete med utveckling av analytiska modeller
Meriterande
Minst 3 års erfarenhet av verktyg för metadata
Minst 5 års erfarenhet av datamodellering
Minst 5 års erfarenhet av analytiska modeller
Minst 5 års erfarenhet av arbete med ETL
Personliga egenskaper
Engagerad
Handlingskraftig
LyhördOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843
9648230