Data Analyst
Avaron AB
2026-03-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en central roll i en datadriven organisation inom retail, där data används för att skapa bättre beslut och driva utvecklingen framåt i hela verksamheten. Här får du arbeta med mycket stora datamängder och vara med genom hela analyskedjan, från behovsbild och datainsamling till modellering, visualisering och kommunikation av insikter.
Du blir en del av ett Data & Analytics-sammanhang där du samarbetar nära både tekniska och verksamhetsnära intressenter. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan teknik och affär, och som vill bidra med både analysförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du får också möjlighet att dela kunskap i teamet och vara med och utveckla effektiva arbetssätt inom analys. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill arbeta med avancerad analys i en miljö där data har stor betydelse och där ditt arbete får tydlig effekt.
ArbetsuppgifterDu arbetar genom hela analysvärdekedjan, från att förstå och definiera behov till att samla in, bearbeta, modellera och visualisera data.
Du tar fram analyser och insikter som stödjer både tekniska team och verksamhetsnära beslutsfattare.
Du bygger och vidareutvecklar datamodeller med fokus på kvalitet, struktur och användbarhet.
Du skapar tydliga visualiseringar och rapporter som gör komplex data lättare att förstå och använda.
Du samarbetar tvärfunktionellt med olika delar av organisationen för att omsätta behov till datadrivna lösningar.
Du bidrar till teamets utveckling genom att dela kunskap och förbättra arbetssätt och analysmetoder.
KravGedigen erfarenhet av SQL och DBT, med förmåga att arbeta självständigt och tryggt.
Erfarenhet av Tableau eller motsvarande visualiseringsverktyg.
Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av GCP.
Erfarenhet av GitHub.
Erfarenhet av BigQuery.
Erfarenhet av Looker, inklusive arbete med semantiskt lager.
Erfarenhet av AI-assisterad utveckling, exempelvis med Copilot eller Claude.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Centralplan 15
)
111 20 STOCKHOLM
9829375