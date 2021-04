Danspedagog till Kulturskolan - Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen - Lärarjobb (praktisk-estetiska ämnen) i Ronneby

Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen / Lärarjobb (praktisk-estetiska ämnen) / Ronneby2021-04-09På Ronneby Kulturskola arbetar vi på flera olika sätt för att ge kommunens barn och ungdomar möjlighet att möta och prova olika kulturuttryck samt fördjupa sig i uttrycken de trivs bäst med. Vi erbjuder kurser som barnen söker till frivilligt och där undervisningen sker på fritiden. Vi arbetar också med hela förskolegrupper och skolklasser under skoldagen. Personalstyrkan består av 14 pedagoger och en barnkultursekreterare.Hos oss i den moderna kurorten Ronneby kan du bli delaktig i utvecklingen av ett hållbart samhälle med människan i fokus. Ronneby kommun har 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.Inom kommunen jobbar 2 300 anställda för att ge bästa möjliga service till våra invånare, besökare och företagare. Vill du bli en av oss?2021-04-09Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med bild- och drama-/teaterkollegor och vår barnkultursekreterare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter delas in i två kategorier:På barns och ungas fritid: undervisa danskurser för barn och ungdomar 7 - 19 år på sen eftermiddags- eller kvällstid. I dagsläget är kurserna inte genrespecifika. Undervisningen sker i en verksamhetsanpassad lokal en bit ifrån Kulturskolans huvudlokal. För att ge eleverna möjlighet att visa upp vad de har jobbat med kommer du att planera och genomföra dansuppvisningar eller andra utåtriktade evenemang.Under skoldagen: själv eller med en bild- eller dramakollega planera och genomföra både korta och längre projekt i förskolan, grundskolan och grundsärskolan under skoltid.OBS! Är du intresserad av tjänsten men hellre arbetar deltid finns möjlighet att komma överens om en lägre sysselsättningsgrad.Du som söker ska:* ha en adekvat pedagogisk högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig* ha en god pedagogisk förmåga och kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov* ha kunskap i jazzdans, modern/nutidadans, balett och streetdance och fördjupad kunskap i minst en av dessaMeriterande är:* erfarenhet av dansundervisning på olika nivåer och i olika genrer och stilar i kulturskolan* erfarenhet och/eller intresse av att arbeta med barn och ungdomar med funktionsvariationerDu måste lämna ett blankt utdrag ur polisens belastningsregister och behärska svenska i tal och skrift.Önskvärt är att du har B-körkort, tillgång till bil och god datorvana. För att lyckas och trivas hos oss ska du vara självgående och flexibel och kunna samarbeta och skapa bra relationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTVi arbetar för en jämn köns- och åldersfördelning och för etnisk och kulturell mångfald i våra verksamheter. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Ronneby kommun samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande vill vi att du ansöker via den digitala länken.Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid / deltid. Heltid. Möjlighet till deltid efter överenskommelse. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2021-08-10 eller efter överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen5680254