Dansare
2026-02-16
Kulturhuset Spira, Smålands musik och teater, Jönköping
Är du nyexaminerad dansare och redo för nästa steg? Dans Spira Extended söker nu tre nya ensemblemedlemmar som vill möta publik i många olika sammanhang runt om i Jönköpings län. Välkommen med din ansökan och bli en del av Kulturhuset Spira i Jönköping!
Rollen som dansare
Som dansare i Dans Spira Extended (DSE) arbetar du både i Kulturhuset Spira och ute i Jönköpings län. Du kommer medverka i Kulturhusets Spiras och Unga Spiras repertoar samt möta etablerade koreografer och regissörer. I rollen som dansare hos oss ingår att möta publiken i olika typer av scenrum som konsertsalar, teatrar, klassrum, gymnastiksalar och i offentliga miljöer.
Arbetet innebär möten med många målgrupper, främst barn och unga. I uppdraget ingår även att leda konstnärliga workshops och arbeta med varierande koreografiska praktiker. Du får möjlighet att utveckla ditt eget konstnärskap samt bygga den erfarenhet som krävs för en fortsatt karriär som dansare.
Daglig träning ges under repetitionsperioder. Vid turné leds träningen av ensembleledare/koreografassistent. Arbete sker främst på dagtid, men helg- och kvällsarbete kan förekomma. Vi erbjuder tidsbegränsad anställning på heltid från 16 november 2026 till 19 juni 2027.
Din blivande arbetsplats
Kulturhuset Spira presenterar varje år ett varierat utbud av musik, teater, musikal och dans för barn, ungdomar och vuxna i Jönköpings län. I vår verksamhet ryms bland annat Jönköpings Sinfonietta och en fast skådespelarensemble tillsammans med dekor-, mask, kostym, rekvisita och attributverkstad.
Årligen genomförs omkring 700 evenemang i form av egenproducerade föreställningar, gästspel, samarbeten med länets fria kulturutövare samt uthyrningar och konferenser. Vårt uppdrag är regionalt och en del av verksamheten sker på turné i länet. Ungefär 30 procent av verksamheten riktar sig särskilt till barn och unga genom Unga Spira. Kulturhuset Spira är en del av Region Jönköpings län och är av enheterna inom Regional utveckling. Verksamheten omsätter årligen cirka 132 miljoner sek och har ungefär 100 anställda.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: Kulturhuset Spira
För att vara aktuell för tjänsten har du genomgått en treårig professionell yrkesdansarutbildning med examen våren 2025 eller våren 2026. Du har en stark konstnärlig förankring i modern och samtida dans och god kunskap inom dessa uttryck. Du har B-körkort, då arbete på turné förekommer i tjänsten.
För att trivas i rollen som dansare i Dans Spira Extended ser vi att du arbetar professionellt, tar ansvar och samarbetar väl med andra. Du är flexibel och anpassar dig till olika arbetsformer, scenrum och publikmöten. Du är uthållig och har förmåga att arbeta fokuserat över tid, även under intensiva perioder med repetition och turné. Du bidrar med ditt engagemang i det konstnärliga arbetet och är en del av att skapa en trygg och kreativ ensemble. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Tjänsten i Dans Spira Extended är en unik möjlighet för dig som är nyexaminerad dansare att etablera dig i yrkeslivet och ta nästa steg som professionell dansare. I en trygg ensemblestruktur får du arbeta med etablerade koreografer, möta publik i olika sammanhang och bygga värdefull erfarenhet av både scenisk produktion och turnéverksamhet.
Du blir en del av en regional dansensemble med tydlig konstnärlig profil och får möjlighet att utveckla ditt eget konstnärskap genom varierade uppdrag, olika scenrum och möten med främst barn och unga. Rollen ger dig praktisk erfarenhet och förståelse för yrket som dansare, samtidigt som du får arbeta nära kollegor och konstnärliga ledare i en professionell miljö.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Camilla Ekelöf, Konstnärlig chef Unga Spira och Dans, camilla.ekelof@smot.se
, +46733972197. Alternativt Sanna Holmgren Jonsson, dramapedagog Susanne.holmgren.jonsson@smot.se
, +46722138140
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 11 april, urval kan komma att ske löpande. Senast 24 april kallar vi, via e-post, de kandidater som är aktuella för tjänsten vidare till audition. 17 maj genomförs audition på Kulturhuset Spira i Jönköping, i samband med audition genomförs även kortare intervjuer.
När du registrerar din ansökan önskar vi att du bifogar CV samt en videolänk. Videon ska vara maximalt tre minuter lång och innehålla material inom modern och samtida dans. Du kan ladda upp videon på Youtube, Vimeo eller annan lämplig kanal. När du sedan laddat upp videon klistrar du in länken i en av våra urvalsfrågor du besvarar för att söka tjänsten.
Observera att vi har tagit bort det personliga brevet i denna rekrytering och istället får du besvara några frågor som är aktuella för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län
