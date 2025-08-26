Dammtekniskt sakkunnig (DS)
2025-08-26
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och ca 300 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar ca 25 % av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter. Du blir en viktig del i det arbetet!
Nu förstärker vi vår dammsäkerhetsavdelning med ytterligare en dammtekniskt sakkunnig (DS)!
Vår avdelning ansvarar för styrning och uppföljning av arbetet med dammsäkerhet inom Vattenfall Vattenkraft. Vi analyserar dammanläggningarnas säkerhet och ställer krav på utformning, sammanställer åtgärdsbehov, initierar projekt och meddelar driftmässiga begränsningar vid behov.
Idag är vi sjutton kollegor i avdelningen och vi utgår från ett flertal orter i Sverige - Luleå, Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, Älvkarleby, Solna, Trollhättan, Kinna, Dals Långed och Malmö.
I rollen håller du dig väl informerad om dammsäkerheten inom ditt ansvarsområde och inom företaget i stort. Du tillför organisationen dammsäkerhet och bidrar till utvecklingen av dammsäkerhet inom både företaget och samhället.
I den här tjänsten kommer ditt geografiska ansvarsområde vara mellersta Norrland och Västra Götaland. Exempel på dina ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Medverka, planera och beställa tillståndskontroll och dammprojekt
Granska tekniska utredningar och information från tillståndskontroll
Föreslå åtgärder och upprätta handlingsplaner för ökad dammsäkerhet
Ta fram beslutsunderlag för förstudier och projekt
Granska och vara internbeställare i projekt
Rapportera från verksamheten och utveckla arbetsmetoder.
Vi erbjuder ett ansvarsfullt och omväxlande arbete i ett företag som satsar på långsiktig utveckling. Du ges handlingsutrymme och goda möjligheter att vara med och påverka hur vi både underhåller och utvecklar våra anläggningar i en tid då vattenkraft är en mycket viktig del av Sveriges totala el-mix. Du kommer att resa i tjänsten och mötas av storslagna vattenkraftanläggningar och kunniga kollegor över hela landet.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet inom dammsäkerhetsområdet och är civilingenjör. Lång yrkeserfarenhet inom området kan kompensera utbildningskravet. Förslagsvis samhällsbyggnad- eller maskiningenjör eller annan relevant utbildningsinriktning. Du har idag minst fem års yrkeserfarenhet från området.
Vi ser gärna att du har specialistkunskaper som kompletterar dammsäkerhetsavdelningen, företrädesvis inom stål, svets, konstruktion och/eller mekanik.
Du har en god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och arbetar strukturerat och målinriktat. Din analytiska kompetens kombineras med ett förtroendeingivande sätt, vilket gör dig till en uppskattad samarbetspartner. Du kommunicerar tydligt och effektivt, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska. Återkommande resor är en del av arbetet, B-körkort är ett krav. Tjänsten är säkerhetsklassad.
Placeringsort
Östersund, Sundsvall, Trollhättan, Göteborg, Kinna eller Dals Långed. Även andra placeringsorter kan diskuteras, givet att tillräcklig närvaro på anläggningarna i området kan upprätthållas.Publiceringsdatum2025-08-26Kontakt
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Patrik Groth. Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 21 september, 2025!
Ansök via vår annons på Vattenfalls karriärsidor, du svarar på några inledande frågor och bifogar ditt CV, du behöver inte inkludera ett personligt brev.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation.
Vattenfall Vattenkraft är en del av Sveriges samhällskritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är tjänsten du söker säkerhetsklassad kommer, i enlighet med säkerhetsskyddslagen, registerkontroll och säkerhetsintervju genomföras innan anställning. Så ansöker du
