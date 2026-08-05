Dagservis - Vintersäsong
Funäsdalen Berg & Hotell Rörelse AB / Servitörsjobb / Härjedalen Visa alla servitörsjobb i Härjedalen
2026-08-05
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Dagservis på berget, Toppstugan & Café Kåvan
Vi söker dig som gärna har några års erfarenhet som servitris/servitör, inget måste dock. Det vi dock söker, det är att du är en störtskön person som gärna arbetar hårt och tycker att ditt arbete är viktigt. För vi tycker nämligen att det är viktigt och du är en del av ett större sammanhang där vi arbetar tillsammans och alla beståndsdelar är lika viktiga för att vi ska lyckas. Du ska vara en lagspelare och vara flexibel i ditt arbete.
Arbetsuppgifter är tex. öppna och stänga restaurangen, kassahantering och servering av mat och dryck.
Som dagservis på Fjällrestaurangen serverar du gästerna frukost och lunch. Du hälsar alla gäster välkomna samt ser till att buffén är välfylld och inbjudande, plockar disk och håller rent och snyggt i lokalen.
Frukosten är öppen 07-09.30, måndag till fredag och 07.30-10 på helgerna. Lunch serverar vi måndag till fredag kl. 11.30 till 14.
Vi söker dig som:
Är en utåtriktad person som gärna arbetar hårt och tycker om att möta gäster. Vi tycker nämligen att det är viktigt och du är en del av ett större sammanhang där vi arbetar tillsammans och alla beståndsdelar är lika viktiga för att vi ska lyckas. Du ska vara en lagspelare och vara flexibel i ditt arbete. Du får gärna har några års erfarenhet som servitris/servitör, men detta är inget krav. Vi ser gärna att du är intresserad av att komma tillbaka till sommarsäsongen, och fungerar allt bra i vinter så kommer det finnas alla möjligheter till det.
Anställningsform & anställningsperiod: Säsongsanställning i perioden december – april Kombinerade tjänster förekommer, vilken innebär varierande arbetsuppgifter inom flera områden.
Arbetstider: 25-40h/veckan, varierande arbetstider vardag och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6096086-2132100". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Funäsdalen Berg & Hotell Rörelse AB
(org.nr 556540-2160), https://jobba.funasdalen.se
Strandvägen 2A (visa karta
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846 72 FUNÄSDALEN Arbetsplats
Funäsdalen Jobbnummer
10022966