Däckskiftare sökes till Boden!
2026-01-14
Är du bilintresserad och vill jobba som däckskiftare? Academic Work söker nu däckbytare för Däckcentrum i Boden. Som däckmontör kommer du att arbeta i verkstaden med att byta däck på både kunders och interna bilar, samt hämta och lagra hjul på däckhotellet. Låter detta spännande? Ansök redan idag, vi gör löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker åt Däckcentrum i Bodens räkning däckmontörer till höstens däcksäsong! I tjänsten som däckmontör så kommer du att arbeta med att byta däck på kundernas bilar. Kunderna kommer att lämna sina bilar på parkeringen, registrera sin ankomst och sedan är det upp till dig och teamet att göra resten av arbetet. Du kommer att arbeta med att köra in bilen till verkstaden varav centrala delar innefattar byte av däck, rengöring och lagerföring innan bilen sedan återlämnas till kunden.
I rollen som däckmontör kommer du arbeta vardagar mellan kl. 07-16:30. Detta är en tjänst på heltid och kommer pågå under däcksäsongen i cirka 1,5 månad med start 6 april. Du erbjuds en god introduktion i arbetet för att du ska trivas och arbeta på ett säkert sätt. Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund.
VI SÖKER DIG SOM
• Är i god fysisk form och gillar att arbeta med kroppen då jobbet är fysiskt tungt
• Kan obehindrat kommunicera på svenska, detta för att tillgodogöra dig instruktioner och säkerhetsinformation på bästa möjliga sätt
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter eller med annan typ av kroppsligt arbete. Vi ser det även som positivt om du bor eller har anknytning till Boden.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
