Däckskiftare för kommande behov
Lernia Bemanning AB / Montörsjobb / Piteå Visa alla montörsjobb i Piteå
2025-09-15
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Piteå
, Luleå
, Boden
, Skellefteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och driven person som brinner för att arbeta med bilar och teknik? Vi söker nu däckmontörer för kommande uppdrag. Tjänsten är en visstidsanställning under högsäsong för byte från sommar- till vinterdäck, med start i oktober. Ta chansen att utvecklas i en dynamisk arbetsmiljö där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter.Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Som däckmontör kommer du att ansvara för att montera och demontera däck samt utföra balansering av däck. Du säkerställer att däck är korrekt installerade och genomför kontroller för att garantera säkerhet och kvalitet. Du kommer även att hantera lagerhållning och organisera däck för effektiv arbetsflöde.
Om dig
Formell kompetens Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning och erfarenhet av däckbyte och montering. Du bör ha god förståelse för olika däcktyper och deras egenskaper. Körkort B är ett krav, liksom grundläggande kunskaper i svenska för att kunna kommunicera effektivt med kunder och kollegor. Din förmåga att arbeta både självständigt och i team är avgörande för att lyckas i rollen.
Meriterande Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från bilverkstadsmiljö eller har arbetat med däckservice. Utbildning inom fordonsmekanik eller liknande är ett plus. Erfarenhet av kundservice ses som en fördel, liksom kunskaper i ytterligare språk. Om du har certifikat eller utbildningar inom säkerhet och arbetsmiljö är detta också meriterande för tjänsten som däckmontör.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Elin Ejrendahl via e-post: elin.ejrendahl@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9509786