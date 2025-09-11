Däckmontör

Nav1rekrytering AB / Montörsjobb / Stockholm
2025-09-11


Visa alla montörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nav1rekrytering AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Sedan 2011 är Nav1rekrytering den totala leverantören av personallösningar helt inriktade mot motorbranschen.

Publiceringsdatum
2025-09-11

Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi erfarna däckmontörer för säsongsarbete hos kund i Stockholm!

Arbetet beräknas pågå under högsäsong. Som däckmontör kommer du att framförallt skifta däck men det kan även bli aktuellt med att kränga och balansera däck, därför ser vi gärna att du har erfarenhet från att ha arbetat i verkstadsmiljö. Antingen som däckmontör tidigare säsonger eller som mekaniker.

Körkortsbehörighet: B

Bakgrund
Du har erfarenhet från yrket antingen genom fordonsutbildning eller genom att ha arbetat som däckmontör tidigare.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nav1Rekrytering AB (org.nr 556859-9699)

Arbetsplats
Nav1Rekrytering

Jobbnummer
9504914

Prenumerera på jobb från Nav1rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nav1rekrytering AB: