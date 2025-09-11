Däckmontör
Sedan 2011 är Nav1rekrytering den totala leverantören av personallösningar helt inriktade mot motorbranschen.
Nu söker vi erfarna däckmontörer för säsongsarbete hos kund i Stockholm!
Arbetet beräknas pågå under högsäsong. Som däckmontör kommer du att framförallt skifta däck men det kan även bli aktuellt med att kränga och balansera däck, därför ser vi gärna att du har erfarenhet från att ha arbetat i verkstadsmiljö. Antingen som däckmontör tidigare säsonger eller som mekaniker.
Körkortsbehörighet: BBakgrund
Du har erfarenhet från yrket antingen genom fordonsutbildning eller genom att ha arbetat som däckmontör tidigare. Ersättning
