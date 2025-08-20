Däckmontör

Ringtjänst Däck & Släpv. Service I Kungälv AB / Montörsjobb / Kungälv
2025-08-20


Nu söker vi fler medarbetare inför hösten då det är dax att skifta till vinterhjul.
Arbetet består i huvudsak av hjulskiften , montering & balansering , reparationer av däck samt hantering av hjul som skall in i däckhotellet.
Tidigare erfarenheter är meriterande men inget krav. Vi söker dig som trivs med att jobba i ett högt tempo och trivs med att jobba i ett lag som tillsammans hjälps åt att serva våra kunder på bästa tänkbara sätt.
B-körkort är ett krav då vi dagligen kör in kundbilar i verkstaden.
Svenska och Engelska i tal & skrift
Vi söker både extrapersonal samt tillsvidare.

Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: kontakt@ringtjanst.net

Detta är ett heltidsjobb.

Ringtjänst Däck & Släpv. Service i Kungälv AB (org.nr 556734-9930)
Filaregatan 1 (visa karta)
442 34  KUNGÄLV

För detta jobb krävs körkort.

Ringtjänst Däck & Släpv. Service I Kungälv AB

Fredric Lindblom
kontakt@ringtjanst.net

9466269

