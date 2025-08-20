Däckmontör
2025-08-20
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
Arbetet består i huvudsak av hjulskiften , montering & balansering , reparationer av däck samt hantering av hjul som skall in i däckhotellet.
Nu söker vi fler medarbetare inför hösten då det är dax att skifta till vinterhjul.
Arbetet består i huvudsak av hjulskiften , montering & balansering , reparationer av däck samt hantering av hjul som skall in i däckhotellet.
Tidigare erfarenheter är meriterande men inget krav. Vi söker dig som trivs med att jobba i ett högt tempo och trivs med att jobba i ett lag som tillsammans hjälps åt att serva våra kunder på bästa tänkbara sätt.
B-körkort är ett krav då vi dagligen kör in kundbilar i verkstaden.
Svenska och Engelska i tal & skrift
Vi söker både extrapersonal samt tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: kontakt@ringtjanst.net Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ringtjänst Däck & Släpv. Service i Kungälv AB
(org.nr 556734-9930)
Filaregatan 1 (visa karta
)
442 34 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ringtjänst Däck & Släpv. Service I Kungälv AB Kontakt
Fredric Lindblom kontakt@ringtjanst.net Jobbnummer
9466269