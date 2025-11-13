Cylinderoperatör
2025-11-13
Din nya roll
I jobbet ansvarar du för att hantera och utveckla en säker och effektiv produktion i enlighet med" Good Manufacturing Process"
Du arbetar med att fylla och analysera medicinska gasflaskor med fokus på kvalitet och noggrannhet
Sortering av medicinska gasflaskor är en del av din arbetsdag, där du säkerställer att rutiner och riktlinjer följs
Du plockar order enligt plocklistor för att möta kundernas behov och säkerställa en smidig leveransprocess
I ditt arbete hanterar du avvikelser och är en viktig del i att driva utveckling framåt genom LEAN och kontinuerliga förbättringar
Du är med och bidrar till säkra arbetsförhållanden samt utvecklar avdelningens arbetssätt och metoder
Det är också viktigt att du aktivt främjar ett gott samarbetsklimat och bygger hållbara relationer, både inom teamet och med andra avdelningar
Vem är du?
Du har gymnasieexamen eller en annan relevant utbildning, samt tidigare erfarenhet av produktionsverksamhet där säkerhetskraven är höga
Vi ser gärna att du är noggrann och har erfarenhet av arbete som kräver både kvalitet och precision, gärna inom automationsproduktion
Om du har ledarskapserfarenhet, truckkort eller medicinsk produktion i bagaget är detta meriterande
Du har en hög arbetsmoral och god kommunikationsförmåga, med förmåga att inspirera och engagera din omgivning
Du behärskar svenska mycket väl i både tal och skrift, och har även kunskaper i engelska som kan komma till nytta i rollen
Det här är vi!
På Linde kommer du att vara omgiven av kunniga människor som älskar det de gör. Vi är kreativa och strävar efter att driva vårt företag framåt. Vi är stolta över våra medarbetare och arbetar hårt för att tillhandahålla en berikande och trevlig arbetsplats. Vi har en tydlig vision: att vara platsen dit en mångsidig blandning av engagerade människor vill komma, stanna och utvecklas. Vi förbättras hela tiden, och eftersom vi är en del av Linde, ett globalt företag, har våra medarbetare oändliga möjligheter att växa och påverka, över hela världen.
Våra värderingar - säkerhet, integritet, ansvar, inkludering och gemenskap är kärnan i allt vi gör. Genom våra värderingar formar vi en miljö som sätter säkerheten främst, där människor gör saker på rätt sätt, nya idéer uppmuntras, där alla kan vara sig själva och vi stödjer våra lokala samhällen.
Vad vi erbjuder dig!
Vad du än försöker åstadkomma och vart du än vill att dessa prestationer ska ta dig, ger en karriär inom Linde obegränsade sätt att uppnå din potential, samtidigt som du gör en positiv inverkan i världen. Be Linde. Be Limitless.
Förutom ett attraktivt ersättningspaket erbjuder vi dig förmåner, såsom en konkurrenskraftig pensionsplan och ett försäkringspaket . Vi arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald; vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Låter det intressant? Ansök idag!
Registrera din ansökan (Personligt brev och CV) på vår rekryteringsplattform via "Ansök nu". Observera att formuläret är på engelska men vi tar emot ansökningar på svenska. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du några frågor om tjänsten? Kontakta:
Linde Gas AB
Produktionschef Dry Ice & Healthcare
Henrik Olesen
• 46 72 548 94 04 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linde Gas AB
(org.nr 556069-8119) Arbetsplats
Linde Gas AB Enköping Jobbnummer
