Cybersecurity Architect Microsoft Cloud
Vill du vara med och leda utvecklingen av säkerhetslösningar i molnet?
Sopra Steria, Nordens ledande aktör inom digital transformation, söker nu en erfaren Cybersecurity Architect inom Microsoft Cloud som vill vara med och stärka våra kunders digitala trygghet. Vi har utsetts till ett karriärföretag och rankats som en av Sveriges bästa arbetsplatser 2025 av Great Place to Work.
I denna strategiska roll kommer du att spela en avgörande roll i leveransen av avancerade och innovativa molnbaserade lösningar till våra kunder. Du blir en nyckelperson i att säkerställa att våra kunders digitala arbetsplatser och tjänster inte bara är moderna och funktionella, utan också robusta och säkra inför framtidens utmaningar.
Om rollen:
Som Cybersecurity Architect inom Microsoft Cloud på Sopra Steria kommer du att ansvara för att designa, implementera och utveckla säkra molnarkitekturer inom Microsofts ekosystem. Med djupgående expertis inom säkerhetslösningar för Azure och Microsoft 365 kommer du att arbeta proaktivt och konsultativt med våra kunder för att bygga framtidssäkra lösningar som skyddar deras data, applikationer och användare.
Exempel på ansvarsområden:
* Utveckling och implementering av säkerhetsstrategier och arkitekturer baserade på Microsofts ramverk
* Utföra säkerhetsbedömningar och riskanalyser för att identifiera och åtgärda potentiella säkerhetshot
* Hantering av incidenter och analys av säkerhetsdata med hjälp av verktyg som Microsoft Sentinel och Defender XDR
* Design och införande av Zero Trust-modeller samt konfiguration av säker molninfrastruktur, klienter och identiteter
* Rådgivning och utbildning för att stärka kunders säkerhetsmedvetenhet och efterlevnad av standarder
Vem är du?
Vi söker dig som är en senior teknisk expert med en dokumenterad förmåga att bygga förtroende hos kunder och som drivs av att skapa värde genom säkerhet i molnet. Du är en analytisk och strategiskt tänkande person som kan identifiera risker och omsätta komplexa utmaningar till konkreta lösningar.
* Minst 5-8 års erfarenhet inom IT-säkerhet, molnarkitektur och Microsofts ekosystem.
* Dokumenterad erfarenhet av Microsoft Azure, Microsoft 365 och Defender-sviten.
* Gedigen kunskap om SIEM-verktyg som Microsoft Sentinel.
* Erfarenhet av Identity and Access Management (IAM) och Zero Trust-arkitekturer.
* Kompetens inom scriptning och automation (t.ex. PowerShell, KQL, Bicep, Terraform).
* Certifieringar som Azure Security Engineer Associate och Cybersecurity Architect Expert, CISSP, CCSP eller motsvarande är starkt meriterande.
Personliga egenskaper:
* Strukturerad och metodisk med ett tydligt säkerhetsfokus.
* Självständig och initiativrik med en problemlösande attityd.
* Kommunikativ och pedagogisk - du har förmågan att förklara säkerhetslösningar för både tekniska och icke-tekniska målgrupper.
Vad Sopra Steria erbjuder dig:
På Sopra Steria blir du en del av en organisation som prioriterar innovation, kompetensutveckling och samarbete. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med några av marknadens mest spännande projekt inom digital transformation. Genom certifieringar och vidareutbildningar får du möjlighet att fördjupa din expertis inom produkter och tjänster relevanta för din roll.
Vi är stolta över vår kultur som bygger på öppenhet, samarbete och möjligheten att påverka. Som anställd hos oss erbjuds du flexibla arbetsförhållanden, möjlighet till distansarbete och en stark gemenskap i en global organisation med över 60 000 medarbetare i mer än 30 länder.Så ansöker du
Låter detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan och CV redan idag! Har du frågor om tjänsten, kontakta rekryteringsansvarig Teodor Nellvik (teodor.nellvik@soprasteria.com
).
På Sopra Steria ställer vi höga krav på både kompetens och säkerhetsmedvetenhet hos våra medarbetare. Innan en eventuell anställning kommer du därför att genomgå en bakgrundskontroll, och vid intervju behöver du kunna uppvisa giltig legitimation.
Viktig information:
Sopra Steria accepterar endast ansökningar från kandidater eller rekryteringsföretag med giltiga avtal. Vi tar inte ansvar för avgifter kopplade till CV:n skickade utan överenskommelse.
To all recruitment agencies without a base agreement: Sopra Steria does not accept resumes from agencies with whom we do not have an agreement. Please do not forward resumes to our jobs alias, Sopra Steria employees or any other company location. Sopra Steria is not responsible for any fees related to unsolicited resumes. Ersättning
