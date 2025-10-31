Customer Support Manager
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som Customer Support Manager blir du en nyckelperson mellan teknik, försäljning och slutanvändare. Du ansvarar för att planera och genomföra utbildning både internt och externt, du bygger värdefulla relationer med såväl kollegor inom Saab som våra kunder och partners globalt. Du kommer att jobba på sektionen Product Management inom Product Unit Carl-Gustaf, en del av Business Unit Ground Combat.
Du kommer att stödja vår säljorganisation med din operativa och taktiska erfarenhet, förmedla militär kunskap och öka förståelsen för hur våra produkter används i insatsmiljöer, i olika länders försvar och i varierande förbandstyper. Genom att vara närvarande i fält och nära användaren omvandlar du verkliga erfarenheter till relevant utbildning, teknikinformation och användarstöd.
Du bidrar även direkt till vår produktutveckling då dina insikter om användarnas behov, operativa scenarier och tekniska utmaningar vägleder projekt från idé till färdig produkt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara:
* Planera, anpassa och leda utbildningar, internt och externt
* Bygga och förvalta relationer med kunder, instruktörer och användare
* Stödja säljorganisationen i tekniska, taktiska och operativa frågor
* Bidra till produktutveckling med insikter från militär verksamhet
* Säkerställa att användarna får rätt kunskap, vid rätt tillfälle, på rätt sätt
* Samarbeta med kommunikationsavdelning vid produktion av marknadsföringsmateriel
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Karlskoga. Resor, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.
Vi söker dig som brinner för teknik, lärande och att skapa värde för kunder och kollegor. Vi tror att du har en gedigen bakgrund från Försvarsmakten eller annan militär verksamhet, gärna i kombination med erfarenhet av att utbilda på granatgevär, pansarskott samt robot 57.
Som person är du pedagogisk, lyhörd och trygg i att presentera och utbilda inför olika målgrupper, allt från ingenjörer till officerare och beslutsfattare. Du driver projekt självständigt och trivs med eget ansvar, samtidigt som du värdesätter samarbete och gemensamma mål.
Du uppskattar omväxling, då rollen innebär både nationella och internationella resor. B-körkort är därför ett krav. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt och det är meriterande om du behärskar fler språk.
Vi ser det som meriterande om du har jobbat som markstridsofficer OR/OF och instruktör på granatgevär samt tidigare erfarenhet av att planerat och leda skarpskjutningar. Tekniska färdigheter och kunskaper om andra vapensystem är ytterligare meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan - berätta gärna om din militära bakgrund, dina pedagogiska erfarenheter och varför du lockas av att jobba med oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och motivation i denna rekrytering!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Våra värderingar kan du läsa om här Ersättning
