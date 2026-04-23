Customer Service Administrator
2026-04-23
Nu söker vår kund i Klippan en Customer Service Administrator för ett konsultuppdrag med start omgående. Är du en trygg och självgående person som drivs av att optimera logistikflöden och skapa kundnytta? Vi söker nu en strukturerad lagspelare som vill axla ett helhetsansvar - från orderhantering till leverans - i en internationell miljö. Uppdraget är initialt på 4 månader med start omgående, och för rätt person finns stora möjligheter att växa och utvecklas i takt med företaget.
Rollen innebär ett nära samarbete med vår säljorganisation, kunder, produktion, externa lager och transportörer. Du trivs i ett mångfacetterat arbete med periodvis högt tempo och har lätt för att ställa om vid förändrade prioriteringar. Med ett strukturerat arbetssätt tar du stort ansvar för dina åtaganden och driver ditt arbete självständigt. Hos oss får du ett helhetsansvar som spänner över delar av produktion och lagerhållning tillorderhantering och leverans, både nationellt och internationellt. Genom ett proaktivt förbättringsarbete bidrar du till att utveckla våra arbetssätt och logistikflöden. I takt med vår tillväxt kommer rollen att utvecklas, vilket ger dig goda möjligheter att växa och påverka din egen utveckling tillsammans med oss.
Som person är du trygg, nyfiken och har en förmåga att se helheten utan att tappa detaljerna. Du är en god kommunikatör som trivs med att skapa relationer och du har en naturlig fallenhet för att vara lösningsorienterad när prioriteringar ändras.
Att vara konsult Randstad Professional är karriärpartnern som hjälper dig att hitta rätt jobb, brinna för det du gör och utveckla din karriär. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher.
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du bifoga ditt CV i din ansökan. Önskar du även skicka med ett personligt brev eller annan kompletterande information ber vi dig lägga med det i samma dokument, t.ex. som en inledning på ditt CV.
Ansvarsområden
Ansvar för orderflödet och optimering av logistikflöden för att möta marknadens behov.
Ett nära samarbete med säljorganisation, produktion, externa lager och transportörer.
Proaktivt bidra till att utveckla arbetssätt och effektivisera flöden.
Självständigt driva ditt arbete och prioritera rätt i en miljö med periodvis högt tempo. Kvalifikationer
Minst gymnasiekompetens. Eftergymnasial utbildning inom logistik eller administration är starkt meriterande
Tidigare erfarenhet av liknande arbete. Erfarenhet från producerande företag eller som transportledare ses som ett stort plus.
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal såväl som skrift
Goda kunskaper i Officepaketet
B-körkort är ett krav för tjänstenOm företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
