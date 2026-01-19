Cto Hos Ciko
2026-01-19
CIKO är en omställningsorganisation som, i samverkan med arbetsmarknadens parter, arbetar för att skapa trygg och hållbar omställning genom struktur, kvalitet och individanpassat stöd. För att säkerställa att CIKO:s tekniska lösningar på ett tillförlitligt sätt stödjer detta uppdrag söker de nu en CTO med operativt ansvar för CIKO:s tekniska processer och system. Här tar du ett helhetsansvar för hur tekniken används i praktiken och fokus ligger på stabilitet, samordning, support och kontinuerlig förbättring i en komplex, egenutvecklad systemmiljö.
CTO på CIKO
Som CTO har du ett operativt ansvar för att säkerställa att de tekniska processerna i CIKO:s IT-system fungerar effektivt, korrekt och stabilt. Du ansvarar för hur tekniken används, hur processer hänger ihop och hur systemen stödjer verksamhetens behov.
Rollen kombinerar teknisk samordning, problemlösning och förbättringsarbete i nära samarbete med verksamhet, utveckling och ledning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för samordning och förvaltning av tekniska processer i CIKO:s egenutvecklade systemmiljö, inklusive flera tenants beroende på kund och avtal
Hantera och lösa tekniska supportärenden samt fungera som expertkontakt för interna och externa användare
Ta emot, analysera och i stor utsträckning själv lösa tekniska ärenden genom djup systemförståelse
Dokumentera, analysera och vidareutveckla tekniska processflöden
Samverka med utvecklare, tech leads och produktägare
Utmana och kvalitetssäkra hur tekniken används i praktiken
Bidra till kontinuerlig förbättring av systemens stabilitet, prestanda och användbarhet
Vara bollplank till ledning i tekniska frågor, förändringsarbete och investeringsbeslut
Ha en löpande dialog med externa kunder, där du samordnar, prioriterar och bemöter tekniska frågor på ett strukturerat och professionellt sätt
Teknisk miljö
Frontend: React
Backend: C# och .NET
Systemmiljö med integrationsflöden, behörighetsstyrning och höga krav på säkerhet
Du förväntas inte arbeta som utvecklare på heltid, men behöver kunna läsa, förstå och vid behov skriva kod.
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Har stark teknisk bakgrund och god förståelse för arkitektur, kodbas och tekniska processer inom React, .NET och C#
Har erfarenhet av att arbeta operativt i komplexa systemmiljöer
Är van att ta ansvar för hur tekniken fungerar i vardagen
Är kommunikativ och trygg i samordning mellan olika roller och intressenter
Kan kombinera operativ problemlösning med ett strategiskt helhetsperspektiv
Det är även meriterande om du har erfarenhet av olika AI-integrationer
Som person
Du är pragmatisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta nära både teknik och verksamhet och har lätt för att sätta dig in i komplexa sammanhang. Du är inte rädd för detaljer och har tålamod att förstå hur processer faktiskt fungerar innan du förändrar dem.
Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt, kan förklara tekniska frågor för olika målgrupper och är trygg i dialog med både interna kollegor och externa kunder. Du har ett professionellt bemötande, kan prioritera och samordna frågor och är van att samarbeta med personer i olika roller och organisationer. Rollen passar dig som vill ta ansvar, skapa struktur och driva konkreta förbättringar.
Om CIKO
CIKO är en registrerad omställningsorganisation och verkar för att skapa nya möjligheter för uppsagda medarbetare och för anställda som vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Organisationen stöttar personer från en mängd olika branscher och utgår alltid från individens behov. Alla som får stöd följs av en personlig omställningsspecialist genom hela processen mot nytt jobb eller utbildning.
Som omställningsorganisation samarbetar CIKO med medlemsföretag inom kollektivavtal och erbjuder omställnings- och kompetensstöd till både uppsagda och anställda. Organisationen arbetar med vägledning, coachning, stöd i utbildningsval, karriärplanering och verktyg för att stärka utveckling och trygghet på arbetsmarknaden.
Välkommen med din ansökan! Hos CIKO får du arbeta i en verksamhet som stödjer omställning på arbetsmarknaden - genom ett IT-system som behöver vara både driftsäkert och framtidssäkrat.
I denna rekrytering arbetar CIKO exklusivt med Ants Executive Search, vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Lisa Lilieqvist på lisa.lilieqvist@ants.se
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
