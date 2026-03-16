Cost Estimator
Om rollen
Som Cost Estimator kommer du få en mycket viktig roll i vårt arbete med att erbjuda marknaden de mest kostnadseffektiva produkterna.
Din huvuduppgift blir att samla ihop information och data i projekten, för att därefter sammanställa och presentera en hållbar kalkyl utifrån kundernas förfrågningar. Arbetet innebär en bredd av arbetsuppgifter såsom:
Utifrån kundförfrågan skapa och beräkna pris i vårt kalkylsystem.
Support till försäljning och Account Managers.
Samarbete med Application Team och Product Engineering för att uppnå bästa kostnadseffektiva lösningen.
Stöd för offerter i prototypstadiet.
Support i investeringsprojekt.
Benchmarking när det gäller kalkyl och kostnadsberäkningar.
Delta i Cost Reduction project.
Som Cost Estimator jobbar du framför allt i projektform, vilket innebär att du har stort utbyte med kollegor från andra enheter inom Vibracoustic i framförallt Europa. Publiceringsdatum2026-03-16Profil
Du har en relevant utbildning och god ekonomisk förståelse. Erfarenhet av att jobba med kalkyler och kostnader i producerande bolag är meriterande.
Då vi är en global organisation krävs det att du behärskar såväl engelska som svenska obehindrat i tal och skrift.
Som person är du flexibel och har förmågan att anpassa dig till olika situationer och förändringar snabbt och effektivt. I denna tjänst kommer vi såklart ställa höga krav på din analytiska förmåga och din förmåga att presentera dina slutsatser på ett pedagogiskt sätt. Du kan hantera stressiga situationer med lugn och bibehåller fokus under press.
Vi erbjuder
På Vibracoustic får du möjlighet att arbeta i en global kontext från Forsheda. Vår organisation består av hög kompetens där vi delar kunskap och värdesätter ditt engagemang och din förmåga att bidra till vår framgång både lokalt och globalt. Du kommer att ha stort inflytande över både strategiska och operativa beslut och bidra till att sätta strukturer som driver oss framåt. Vi erbjuder en dynamisk miljö där ditt engagemang och dina idéer verkligen gör skillnad.
I denna rekrytering samarbetar vi med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Magnus Ryberg 070-2716977.
Ansök senast 5:e april, men vi tillämpar löpande urval så vänta inte med att söka.
Om Vibracoustic
Vibracoustic är en ledande global NVH-expert inom fordonsindustrin, och tillhandahåller skräddarsydda lösningar som tillför komfort och stöder effektivitet, säkerhet och hållbarhet. Dess expertis sträcker sig över hela produktlivscykeln, för alla fordonssystem samt att dess breda produktsortiment gör det möjligt för Vibracoustic att lösa aktuella och framtida NVH-utmaningar inom alla fordonssegment. Med cirka 12 000 medarbetare på 41 produktions- och teknikanläggningar i 19 länder, kan Vibracoustic betjäna alla större fordonstillverkare. Under 2024 omsatte Vibracoustic totalt 2,5 miljarder euro. För ytterligare information, besök www.vibracoustic.com Så ansöker du
