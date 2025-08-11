Coor - B2B Customer Service Manager (Säkerhetssupport)
2025-08-11
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management.
Vi söker nu en chef till gruppen av säkerhetsadministratörer på Coor. Här trivs du som vill arbeta i en roll med både stort fokus på att utveckla gruppen och våra kundleveranser.
Vilka är vi?
Du erbjuds möjlighet att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med hög ambitionsnivå och servicekänsla med kunden i fokus. Vi har en prestigelös och utvecklingsinriktad kultur där man som ledare har ett stort eget ansvar. Tillsammans med kunniga kollegor och chefer ställer vi upp och hjälper varandra att nå framgång.
Om rollen
I Coors grupp av säkerhetsadministratörer administreras fysiska tillträden, passerkort och larm samt övervakning av tekniska säkerhetssystem. Gruppen hanterar även incidenter och utbildar personal i säkerhetsrutiner. Här tar man emot supportärenden via telefon, mail och ärendehanteringssystem samt dokumenterar enligt rutiner. Som chef över denna grupp bestående av cirka 15 medarbetare har du det övergripande personalansvaret och kan stötta dina medarbetare på det sätt de behöver. Rollen innebär ett helhetsansvar för personal, leverans, kund och ekonomi i en omväxlande vardag. Du ingår i sitens ledningsgrupp.
Exempel på ansvar och arbetsuppgifter:
• Personalansvar och utveckling av medarbetare.
• Leda, koordinera och utveckla den operativa leveransen för att säkerställa en professionell och tillfredsställande leverans gentemot kund.
• Upprätta och utveckla en förtroendegivande och affärsmässig dialog med kund samt löpande uppföljning inom ramen för leveransen.
• Förbättrings- och utvecklingsarbete, både internt och mot kund.
• Koordinering, styrning och samarbete med andra grupper inom Coor såväl som med kunder och underleverantörer.
• Upprätta mål samt löpande följa upp dessa.
Ekonomi- och bokslutsarbete.
För att trivas i tjänsten bör du ha tidigare erfarenhet från kundtjänstverksamhet samt chefspositioner. Du är van vid att ständigt följa upp och förbättra samt att arbeta med ekonomisk uppföljning. Som individ är du social och kommunikativ men är inte heller rädd för att ta obekväma beslut. Utöver det söker vi dig som:
• Är en lagspelare med högt säkerhetsmedvetande.
• Arbetar strukturerat och följer rutiner noggrant.
• Har ett positivt och engagerat förhållningssätt.
• Är serviceinriktad och lösningsorienterad.
• Tar ansvar för både din egen och andras utveckling.
• Bidrar med idéer till förbättring.
• Har lätt för att skapa relationer både till dina medarbetare och till kunder.
Som chef över våra säkerhetsadministratörer kommer du att behöva genomgå säkerhetsprövning då delar av arbetet sker inom säkerhetsskyddsklassad verksamhet.
Vad vi erbjuder
Coor skapar de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fulla av glädje. Vi strävar ständigt efter att bygga team och servicelösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst. Hos oss får du en viktig roll i ett team som präglas av samarbete, respekt och engagemang. Du blir en del av en organisation där utveckling, ansvarstagande och kundfokus står i centrum. Tjänsten är förlagd till vårt kontor i Kista och du behöver kunna vara på plats för att utföra ditt arbete.
Kontakt och ansökan
Infinity HR är framgångsrika i rekrytering av spetskvalitet till kulturstarka bolag och vår självklara partner i denna rekrytering. För mer info om tjänsten eller urvalsprocessen, vänligen kontakta Emil Nilsson på telefon, 070-5591192 eller Mårten Näsvall på e-mail; marten.nasvall@infinityhr.se
